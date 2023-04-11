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Leandro S. C. de Menezes

Artigo de Opinião

É Tenente Coronel da PM
Leandro S. C. de Menezes

Seriam as câmeras corporais as novas panaceias da segurança pública?

Faça as contas: em 2022, a PM em Vitória foi atacada a tiros em 198 ocorrências, em defesa da sociedade. Em tais condições, pense um número tolerável de bandidos alvejados e talvez você se surpreenda, por ser bem inferior a 5% do total
Leandro S. C. de Menezes
É Tenente Coronel da PM

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 15:52

Publicado em 

11 abr 2023 às 15:52
Câmera acoplada a farda de PM de São Paulo
Câmera acoplada a farda de PM de São Paulo Crédito: Divulgação/Governo de SP
Panaceia: do grego panákeia (“pan”=todo+”ákos”=remédio). “Remédio” para todos os males. Em segurança pública, recebemos frequentes indicações de panaceias. Seriam as bodycam (câmeras corporais) novas panaceias?
De que se queixa nosso “paciente”,  a sociedade? Insegurança! Vemos espasmos familiares, má circulação escolar, taxa de princípios baixa, desequilíbrio social, em uma falência múltipla dos órgãos de controle social. Nada bom.
Defensores da bodycam citam pesquisa inicial em 2022, em São Paulo, que atesta que seu reduz consideravelmente as Mortes em Decorrência de Intervenção Policial (MDIP).
Contudo, pesquisa da Universidade de Stanford (EUA) com policiais da PMERJ em 2019 registra que ocorreu redução de abordagens e atendimentos. Com menos interação preventiva - e os enfrentamentos tradicionais no Rio de Janeiro, há menos registros de MDIP e uso da força.

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Faça as contas: em 2022, a PM em Vitória foi atacada a tiros em 198 ocorrências, em defesa da sociedade. Em tais condições, pense um número tolerável de bandidos alvejados e talvez você se surpreenda, por ser bem inferior a 5% do total. Bandido bom é bandido preso. Mas nossas lei... você sabe, né?
Precisamos tratar as reais causas da violência, a partir de um melhor diagnóstico. Não há panaceia para o crime. Segurança Pública também é ciência.

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