Seriam as câmeras corporais as novas panaceias da segurança pública?

Câmera acoplada a farda de PM de São Paulo Crédito: Divulgação/Governo de SP

Panaceia: do grego panákeia (“pan”=todo+”ákos”=remédio). “Remédio” para todos os males. Em segurança pública, recebemos frequentes indicações de panaceias. Seriam as bodycam (câmeras corporais) novas panaceias?

De que se queixa nosso “paciente”, a sociedade? Insegurança! Vemos espasmos familiares, má circulação escolar, taxa de princípios baixa, desequilíbrio social, em uma falência múltipla dos órgãos de controle social. Nada bom.

Defensores da bodycam citam pesquisa inicial em 2022, em São Paulo, que atesta que seu reduz consideravelmente as Mortes em Decorrência de Intervenção Policial (MDIP).

Contudo, pesquisa da Universidade de Stanford (EUA) com policiais da PMERJ em 2019 registra que ocorreu redução de abordagens e atendimentos. Com menos interação preventiva - e os enfrentamentos tradicionais no Rio de Janeiro, há menos registros de MDIP e uso da força.

Artigo do Journal Of Criminal Justice de 2017 sobre a Polícia de Rialto/Califórnia aponta preocupação com o custo-benefício da tecnologia, de mais de 90 mil dólares para 70 câmeras e hardware, além de gastos não contabilizados. No Espírito Santo, se comprarmos umas mil câmeras, teremos gastos inimagináveis/ano com custos extras para uma tal letalidade policial, e não o crime em si.

Faça as contas: em 2022, a PM em Vitória foi atacada a tiros em 198 ocorrências, em defesa da sociedade. Em tais condições, pense um número tolerável de bandidos alvejados e talvez você se surpreenda, por ser bem inferior a 5% do total. Bandido bom é bandido preso. Mas nossas lei... você sabe, né?