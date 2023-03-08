As câmeras corporais reduzem a violência policial?

A adoção das câmeras corporais (bodycams, em inglês) pelas agências de segurança pública tem ganhado destaque da opinião pública, mediante a repercussão de casos de violência policial. Em várias partes do mundo, como o Reino Unido, Alemanha, Bélgica e Estados Unidos, as bodycams foram incorporadas pelas polícias.

Nesse último país, a partir de 2015 o Departamento de Justiça anunciou mais de US$ 23 milhões para financiar projetos pilotos de instalação de bodycams em 32 estados. No triste caso do assassinato de George Floyd, em 2020, esses equipamentos foram importantes para conduzir as investigações que comprovaram aquela desastrosa, covarde e desumana abordagem policial.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em 2019, antes da instalação das bodycams, São Paulo apresentou uma taxa de 1,9 mortes por intervenções policiais por 100 mil habitantes, em números absolutos isso representou 867 registros. Em 2021, o citado estado computou 1,2 mortes decorrentes de ações policiais por 100 mil habitantes, ou seja, 570 registros. Em 2019 SP ficou classificado em 13º lugar no ranking dos estados com a menor taxa de letalidade policial. Em 2021, tal Unidade da Federação (UF) evidenciou a 10º menor taxa.

Vídeo mostra momento em que PM mata homem algemado em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

A utilização das câmeras nas fardas objetiva preservar e proteger o profissional de segurança pública que segue os treinamentos e protocolos de uso progressivo/diferenciado da força, de respeito aos direitos humanos e de promoção da segurança cidadã. É um investimento que potencializa ações policiais transparentes. Tais mecanismos tecnológicos contribuem para dissuadir o não cumprimento dos protocolos operacionais e a má conduta policial. Ao mesmo tempo, as bodycams possibilitam que eventuais acusações falaciosas de uso excessivo da força possam ser investigadas e desqualificadas.

Insta salientar que não existem soluções mágicas na segurança pública. A adoção das câmeras corporais deve ser uma ação integrada com a aquisição e renovação de recursos operacionais modernos e armas não letais, reforço na formação profissional em relação às disciplinas de direitos humanos e aos protocolos de uso progressivo/diferenciado da força e no fortalecimento das instâncias de fiscalização e auditoria da conduta policial.