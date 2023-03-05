Morte de adolescente em Pedro Canário: o angu e o caroço

Vídeo mostra momento em que PM mata homem algemado em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

Estava planejando falar de estatísticas, mas eis que já não é possível escrever esta coluna sem tratar de Pedro Canário . Além da inevitável repercussão na mídia, houve enorme comoção popular e, diante de imagens tão difíceis de justificar, mesmo aqueles que defendem a morte de criminosos no mínimo ficaram silenciosos.

Não foi daqueles casos em que se discute ter havido legítima defesa ou excesso por parte de policiais. Naturalmente, a cadeia hierárquica precisou dar declarações protocolares, para não parecer omissão e tampouco prejulgamento, mas a população já viu o suficiente para se convencer.

Como também era natural, o episódio reacende a discussão sobre o uso de câmeras nos uniformes dos policiais . Com um ingrediente a mais, dado que, neste caso, não se tratava de documentar os fatos; certamente todos teriam pensado duas vezes e provavelmente não estaríamos falando do assunto porque nada teria ocorrido.

É como fazem com os presidentes dos EUA: estes sabem que tudo o que fazem e dizem está sendo gravado e será divulgado décadas depois; a intenção não é apurar eventuais ilegalidades, porque tempo demais terá passado; o objetivo é simplesmente fazer com que essas altas autoridades controlem a língua e as mãos. A ideia em si é boa, mas está mal colocada nesse contexto.

Também não, não dá para generalizar esse fato como se fosse uma rotina da corporação. É como lançar suspeita sobre todas as centenas de milhares de padres quando um deles se envolve em pedofilia. Decididamente, a PMES, como corporação, está muito distante desse tipo de prática. Se alguns desgarrados ultrapassam as raias do absurdo, para esses temos leis.