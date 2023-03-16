Guarda Municipal de Vitória começa a testar câmera corporal

As câmeras corporais da Guarda Municipal de Vitória são dotadas de alto-falantes e têm 128GB de memória Crédito: PMV

Agentes dos grupamentos especializados da Guarda Municipal de Vitória estão usando, de forma experimental, 10 unidades de bodycam, as famosas câmeras corporais. O equipamento, por enquanto, está restrito à Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e ao Grupo Tático Operacional de Trânsito (GTO)

As imagens das ações da Guarda Municipal são transmitidas para a Central Integrada Operacional de Monitoramento (Ciom) pelas câmeras corporais, que são dotadas de alto-falantes e têm 128GB de memória.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) de Vitória está em fase de elaboração das normas com os procedimentos operacionais e administrativos para o emprego dos equipamentos.

Segundo a PMV , será necessário programar instruções para a corporação quanto ao uso dos dispositivos e elencar quais unidades da Guarda Municipal utilizarão o equipamento.

A Semsu vai supervisionar o emprego dos equipamentos durante os testes piloto da futura aquisição das câmeras.

Os públicos atendidos com o uso do equipamento são os agentes da Guarda e a população, haja vista que as gravações podem colaborar com a elucidação de dúvidas que surjam diante de ocorrências.

“É uma forma de garantir a legalidade das ações, com monitoramento da Corregedoria, além da produção de provas para indiciamento e condenação daqueles que eventualmente pratiquem delitos”, diz nota da PMV enviada à coluna.

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