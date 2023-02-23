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Leonel Ximenes

Vitória recebe equipamentos apreendidos pela Receita Federal

Material, retido devido a fraude ou falta de pagamento de impostos, será destinado à Secretaria Municipal de Saúde

Públicado em 

23 fev 2023 às 15:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Alguns dos itens doados pela Receita Federal à PMV
Alguns dos itens doados pela Receita Federal à PMV Crédito: Elizabeth Nader
Termômetros digitais, oxímetros de dedo, medidores de pressão arterial e medidor de glicose: 1,8 mil itens apreendidos pela Receita Federal foram doados nesta quinta-feira (23) à Secretaria de Saúde de Vitória (Semus).
Avaliados em R$ 79 mil, os produtos foram apreendidos pela Alfândega do Porto de Vitória e agora serão utilizados na assistência aos pacientes da Capital.
Os produtos foram entregues pelo delegado da Alfândega, auditor-fiscal Douglas Costa Koehler, na sede da Receita Federal, em Vitória, ao prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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O delegado destacou a qualidade da mercadoria apreendida pela Receita. “Isso é só o começo do ano. Até o final do ano, iremos apreender muitas coisas. O fato de ser mercadoria apreendida não quer dizer, de maneira alguma, que tenha defeito. É porque as pessoas que estão trazendo não pagam os tributos devidos ou por alguma fraude. A qualidade da mercadoria é garantida", disse Douglas Koehler.
"Sempre precisamos repor esses aparelhos por conta do desgaste da utilização. Com essa entrega iremos garantir um melhor acolhimento aos nossos pacientes já na sala de preparo dos nossos serviços”, explica Joanna De Jaegher, secretária municipal de Saúde.

CARIACICA TAMBÉM RECEBE DOAÇÕES DA RECEITA

A Prefeitura de Cariacica também vai receber uma doação de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares apreendidos pela Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória. Cerca de 380 itens serão entregues à prefeitura na terça-feira (28) e serão destinados às Secretarias de Saúde e Assistência Social do município.
Entre os itens que serão doados para a Secretaria de Saúde estão: 54 termômetros digitais, 82 medidores de pressão arterial, 75 oxímetros de dedo, 50 carregadores de pilha e bateria e 109 pilhas recarregáveis. Já para a Secretaria de Assistência Social serão doados 10 aparelhos celulares de diferentes marcas e modelos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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