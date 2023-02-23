Vitória recebe equipamentos apreendidos pela Receita Federal

Alguns dos itens doados pela Receita Federal à PMV Crédito: Elizabeth Nader

Termômetros digitais, oxímetros de dedo, medidores de pressão arterial e medidor de glicose: 1,8 mil itens apreendidos pela Receita Federal foram doados nesta quinta-feira (23) à Secretaria de Saúde de Vitória (Semus).

Avaliados em R$ 79 mil, os produtos foram apreendidos pela Alfândega do Porto de Vitória e agora serão utilizados na assistência aos pacientes da Capital.

Os produtos foram entregues pelo delegado da Alfândega, auditor-fiscal Douglas Costa Koehler, na sede da Receita Federal, em Vitória, ao prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

O delegado destacou a qualidade da mercadoria apreendida pela Receita. “Isso é só o começo do ano. Até o final do ano, iremos apreender muitas coisas. O fato de ser mercadoria apreendida não quer dizer, de maneira alguma, que tenha defeito. É porque as pessoas que estão trazendo não pagam os tributos devidos ou por alguma fraude. A qualidade da mercadoria é garantida", disse Douglas Koehler.

"Sempre precisamos repor esses aparelhos por conta do desgaste da utilização. Com essa entrega iremos garantir um melhor acolhimento aos nossos pacientes já na sala de preparo dos nossos serviços”, explica Joanna De Jaegher, secretária municipal de Saúde.

CARIACICA TAMBÉM RECEBE DOAÇÕES DA RECEITA

A Prefeitura de Cariacica também vai receber uma doação de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares apreendidos pela Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória. Cerca de 380 itens serão entregues à prefeitura na terça-feira (28) e serão destinados às Secretarias de Saúde e Assistência Social do município.