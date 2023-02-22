Saiba quanto ganha de auxílio-moradia o novo secretário de Saúde do ES

Saiu Nésio Fernandes, entrou Miguel Paulo Duarte Neto. Mas quem não mudou foi o auxílio-moradia, que continua sendo pago ao titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
- ambos vieram de outros Estados para trabalhar no Espírito Santo.
Segundo informações da Transparência Estadual
, a Sesa já empenhou, ou seja, reservou o total de R$ 106.189,16 para pagamento de auxílio-moradia ao titular da Saúde, em 2023, sendo que em janeiro já foram destinados R$ 8.849,10 para a ajuda de custo. Este valor é o previsto para ser pago nos próximos meses.
Com esse recurso, dependendo de onde o titular da Sesa escolher morar, ele consegue pagar o aluguel de um apartamento de três quartos, na Praia do Canto
, com valor de R$ 3,5 mil e condomínio em torno de R$ 1 mil. Ainda sobra (muito) para luz, água, internet, gás...
O salário bruto do economista gaúcho é de R$ 23.470,72, com vencimento líquido de R$ 17.249,65.
Nésio, que agora está em Brasília, atuando como secretário de Atenção Primária à Saúde (Saps) do Ministério da Saúde
, também teve direito a um rescaldo do pagamento do auxílio-moradia.
O médico, da direção nacional do PCdoB, recebeu R$ 5.220, valor proporcional ao período em que esteve como secretário da Sesa, até o dia 28 de dezembro do ano passado.