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Leonel Ximenes

Saiba quanto ganha de auxílio-moradia o novo secretário de Saúde do ES

Economista gaúcho substituiu no comando da Sesa Nésio Fernandes, que também recebia a gratificação

Públicado em 

22 fev 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Economista, Miguel Paulo Duarte Neto assumiu o comando da Sesa no dia 1º de janeiro de 2023
Miguel Paulo Duarte Neto assumiu o comando da Sesa no dia 1º de janeiro de 2023 Crédito: Ednalva Andrade
Saiu Nésio Fernandes, entrou Miguel Paulo Duarte Neto. Mas quem não mudou foi o auxílio-moradia, que continua sendo pago ao titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) - ambos vieram de outros Estados para trabalhar no Espírito Santo.
Segundo informações da Transparência Estadual, a Sesa já empenhou, ou seja, reservou o total de R$ 106.189,16 para pagamento de auxílio-moradia ao titular da Saúde, em 2023, sendo que em janeiro já foram destinados R$ 8.849,10 para a ajuda de custo. Este valor é o previsto para ser pago nos próximos meses.
Com esse recurso, dependendo de onde o titular da Sesa escolher morar, ele consegue pagar o aluguel de um apartamento de três quartos, na Praia do Canto, com valor de R$ 3,5 mil e condomínio em torno de R$ 1 mil. Ainda sobra (muito) para luz, água, internet, gás...
O salário bruto do economista gaúcho é de R$ 23.470,72, com vencimento líquido de R$ 17.249,65.

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Nésio, que agora está em Brasília, atuando como secretário de Atenção Primária à Saúde (Saps) do Ministério da Saúde, também teve direito a um rescaldo do pagamento do auxílio-moradia.
O médico, da direção nacional do PCdoB, recebeu R$ 5.220, valor proporcional ao período em que esteve como secretário da Sesa, até o dia 28 de dezembro do ano passado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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