Segurança pública não pode ser um tabu no campo progressista

Temos que entender que o crime é um fenômeno social, mas a redução da violência interessa a todos. Como legislador, minha conduta é agir de forma contundente, não aumentando indiscriminadamente as penas que recaem, sobretudo, sobre a população pobre e preta, mas sendo firme e rigoroso no combate aos crimes de corrupção, que desviam recursos e destroem vidas. Tento semear isso dentro do campo progressista, pois ficamos com o rótulo de que defendemos direitos humanos apenas para pessoas privadas de liberdade. Isso precisa mudar!