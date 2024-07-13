Segurança pública 4.0 é possível com tecnologia nacional

No contexto de uma sociedade cada dia mais conectada e movida a dados, as forças de segurança se deparam com novos desafios e oportunidades frente às implicações do mundo digital.

As considerações sobre o tema vão desde a tecnologia empregada e seus avanços, passando pela transparência das operações, a segurança da sociedade e do próprio oficial em serviço, assim como pela legislação vigente no que tange à proteção de dados e, ainda, à questão do custo-benefício. Equalizar todos esses fatores é a meta para o que se chama de Segurança 4.0 atuar em sua plenitude.

O Brasil conta com empresas que desenvolvem, fabricam, customizam, implementam e fazem o recall local de tecnologias de ponta, voltadas à melhoria da gestão e da operação ligadas à segurança pública. No país há empresas que remam na contramão da desindustrialização e investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias conectadas, visando melhorar os processos na segurança.

Desde o monitoramento da telemetria do veículo, que verifica as condições mecânicas, elétricas, gasto de combustível, carga de bateria, otimizando a manutenção e prevenindo panes quando a viatura estiver em uso, passando pelas soluções embarcadas, tudo isso conectado, já existe no país com tecnologia 100% nacional.

Leitor biométrico e reconhecimento facial que agilizam a identificação com maior precisão sem necessidade de deslocamento para delegacias em determinados casos; câmera embarcada que reconhece automaticamente a placa do veículo à frente, agilizando procedimentos, como em patrulhamento e blitz, por exemplo; base de dados online e offline, atualizada diariamente, que possibilita a atuação mesmo em localidades remotas, em que a conexão com internet seja mais difícil ou inexistente; interface com app no smartphone; wi-fi a bordo, 4G, com distribuição de sinal para até quatro conexões com controles de navegação, ou seja, economiza dados de aparelhos celulares pessoais; GPS e rastreamento com redundância de operadoras, software de predição criminal – que aponta indicadores e padrões para otimizar patrulhas e ações: todos são soluções que beneficiam a gestão da segurança, promovendo transparência e redução de gastos públicos, assim como a operação, trazendo agilidade e eficiência para o oficial em serviço.

São tecnologias que, além de promover a melhor gestão, também ajudam em casos de falta de contingente para todas as operações. Se reduzimos operações que demandam tempo do agente, como o atendimento telefônico, anotações, deslocamentos para averiguação em delegacias, tempo de espera para o registro de ocorrências e outros procedimentos, melhoramos o fluxo dos trabalhos, o que traz eficiência e economia de dinheiro público.

Há de se pensar, então, qual a razão dessas tecnologias ainda não fazerem parte massiva da segurança. A falta de conhecimento sobre as tecnologias disponíveis e seu potencial pode ser um desses entraves. Estudo realizado pela FGV Rio em 2023 (Segurança Pública na Era do Big Data) apontou que não basta a aquisição de novos equipamentos sem o treinamento e capacitação dos agentes em campo, por vezes impossibilitada pela ausência de recursos dentro das instituições.

Tecnologia de segurança Crédito: Pixabay

O Brasil precisa avançar no processo de industrialização e de crescimento, e a tecnologia é um caminho importante. Investir na difusão da inovação é trabalhar para incentivar a indústria nacional a crescer. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a cada R$ 1 produzido na indústria, R$ 2,43 são gerados para a economia brasileira.