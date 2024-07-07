Bandido bom é aquele que nem entra para o crime

Para se ter uma ideia do pequeno impacto dessa decisão, o pessoal que entende de matemática está estimando uma redução em torno de 5% da população carcerária no longo prazo, sendo que ela incidirá exclusivamente sobre os “vapores”, ou seja, aquele aprendiz descartável de criminoso, cuja prisão é irrelevante. Ou seja, não “liberou geral”, nem nada parecido.

Trata-se da prevenção primária ou, melhor dizendo, das únicas políticas de enfrentamento à violência que merecem ser chamadas de prevenção, pois não têm nenhum cunho repressor. E aí, claro, não agrada muito o pessoal sedento de vingança, o pessoal que acha que bandido bom é bandido morto. Ora, encaminhar nossa juventude para os estudos e para o trabalho, oferecer alternativas de emprego e renda, lazer e cultura, melhorar a urbanização das nossas cidades, tudo isso não parece muito melhor do que gastar dinheiro vigiando presos?