O Espírito Santo está no caminho certo quando o assunto é segurança pública

A verdade, no entanto, é que metade do ano de 2024 já passou. Acabamos de entrar no segundo semestre e vale o registro de alguns números importantes quando o assunto é segurança pública, paz social e redução da violência.

É certo, e temos repetido à exaustão, que enquanto houver uma morte violenta em nosso Estado não há o que comemorar. Queremos, e trabalhamos muito para isso, um Estado onde reine a paz social e a tolerância. Sonhamos com um Espírito Santo cada vez mais seguro e com menos violência. Cada vida importa e, por isso mesmo, os bons resultados alcançados não nos permitem qualquer tipo de celebração. Por outro lado, no entanto, esses resultados indicam que estamos no caminho certo. Não perco a esperança de ver, num futuro próximo, nosso Espírito Santo na posição de Estado mais seguro do Brasil.