Saidinha de presos: medida promove a redução da reincidência criminal

A recente decisão do Congresso Nacional em derrubar os vetos e restringir ainda mais as saídas temporárias dos presos gera um debate significativo sobre a ressocialização e a reintegração dos detentos na sociedade. A medida eliminou a "saidinha" em feriados e datas comemorativas, permitindo agora que apenas aqueles presos que saem para estudar tenham direito ao benefício, limitando as saídas a cinco vezes por ano.