Foragido que não voltou de 'saidinha' é preso após cerco em Vitória

Michel Lemos da Silva deveria ter retornado para a penitenciária no último dia 30; ele respondia por tráfico de drogas

Um foragido de 32 anos, identificado como Michel Lemos da Silva, foi recapturado durante uma ação da Polícia Militar no bairro Bonfim, em Vitória , na noite de segunda-feira (6). Ele recebeu benefício de saída temporária e deveria ter retornado à Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes) no último dia 30, o que não aconteceu.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais da Força Tática estavam fazendo ronda a pé quando deram de cara com dois homens. Eles começaram a correr assim que viram os militares, tentando invadir casas de moradores.

Um cerco foi montado e Michel foi capturado na Escadaria Osny Bermudês Rocha. Ele não estava com nada ilícito, mas, quando os policiais consultaram o nome dele no sistema, viram que se tratava de um foragido.

Saidinha de quê?

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem estava cumprindo pena por tráfico de drogas no regime semiaberto Penitenciária Agrícola do Espírito Santo. Os internos desse regime têm direito a cinco saídas temporárias por ano, concedidas pela Justiça. E foi o que aconteceu: ele recebeu o benefício e deveria voltar no último dia 30, mas não retornou.