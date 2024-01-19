Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Saídas temporárias no sistema prisional: uma visão além do populismo
Lígia Kunzendorff Mafra

Artigo de Opinião

É advogada, professora, mestranda em Direitos e Garantias Fundamentais. Vice-Presidente da Abracrim-ES
Lígia Kunzendorff Mafra

Saídas temporárias no sistema prisional: uma visão além do populismo

Em vez de eliminar uma prática que demonstra sucesso na grande maioria dos casos, o foco deve estar em melhorar a avaliação de riscos e fortalecer as estratégias de acompanhamento
Lígia Kunzendorff Mafra
É advogada, professora, mestranda em Direitos e Garantias Fundamentais. Vice-Presidente da Abracrim-ES

Públicado em 

19 jan 2024 às 13:49
A recente tragédia em Minas Gerais, onde um policial foi fatalmente atingido por um detento em saída temporária de Natal, reacendeu intensamente o debate sobre a eficácia e a justificativa das liberações temporárias no sistema prisional brasileiro.
Em meio a declarações inflamadas, é crucial compreender a lógica e os objetivos por trás do benefício, que vão além da superficialidade do debate atual.
O cerne das saídas temporárias no sistema prisional reside em sua função ressocializadora, um conceito muitas vezes obscurecido por debates apaixonados. Esse direito não é uma brecha legal ou uma concessão indulgente; ele é uma ferramenta fundamental no processo de reabilitação dos detentos, preparando-os para uma reinserção bem-sucedida na sociedade, já que eles precisam atender a critérios rigorosos, como bom comportamento e cumprimento de parte significativa da pena, buscando beneficiar apenas aqueles com capacidade demonstrada de reintegração.

Veja Também

Membro do PCV preso em motel não voltou de "saidinha" em 2023 no ES

Após 'saidinha' de Natal no ES, 35 detentos não voltaram aos presídios

Entenda como o indulto de Natal funciona na prática

A lógica subjacente é de que o encarceramento deve visar não só a punição, mas também a reabilitação. Privar um indivíduo de sua liberdade é apenas um aspecto do processo. Para um efetivo cumprimento da pena, é imperativo que o sistema prisional também se dedique a readaptar os presos para a vida fora das grades.
Há quem diga que existem pessoas “irreabilitáveis”, mas assumir que alguns indivíduos são irremediavelmente criminosos e incapazes de mudança significa declarar a falência de nossa sociedade. Essa visão fatalista subestima o potencial humano para transformação e é um desserviço total para a sociedade.
Um relatório recente de um jornal, analisando o comportamento de quase 57 mil detentos que foram liberados temporariamente durante o período natalino em 18 unidades federativas, revelou que menos de 5% não retornaram às suas instituições prisionais.
Esses números devem ser contextualizados. Eles mostram que a vasta maioria dos detentos – mais de 95% – respeitou os termos de suas saídas temporárias e retornou ao sistema prisional. Esse alto índice de conformidade sugere que, para a maioria, as saídas temporárias são vistas como uma responsabilidade séria e uma oportunidade valiosa para a reintegração gradual na sociedade.
Ainda, é essencial destacar que qualquer caso de não retorno ou de crime cometido durante uma saída temporária é extremamente grave e merece atenção. Todavia, esses incidentes não devem ser usados para desacreditar toda o sistema, mas sim para refinar e aprimorar os critérios e processos de seleção e monitoramento.
Em vez de eliminar uma prática que demonstra sucesso na grande maioria dos casos, o foco deve estar em melhorar a avaliação de riscos e fortalecer as estratégias de acompanhamento, de forma a buscar que esse instituto de fato cumpra ainda mais seu papel ressocializador.
O populismo que se alimenta de emoções e reações imediatas, utilizando frequentemente o medo como ferramenta para ganhar apoio e promover agendas políticas específicas, se aproveita de discussões relevantes para a sociedade e faz um uso político e ideológico indevido de temas de grande impacto social, distorcendo a realidade e comprometendo uma avaliação objetiva das estratégias de reabilitação prisional, criando uma percepção mentirosa de que essas práticas são inerentemente perigosas e falhas.
Presídio no Espírito Santo: por falta de estrutura, presos do regime aberto estão indo pra casa
Presídio no Espírito Santo Crédito: Foto do leitor
Essa abordagem sensacionalista simplifica um tema complexo, construindo uma narrativa de “bandidos versus cidadãos de bem”, que é notoriamente redutora e enganosa. Esse medo gerado pode impulsionar uma demanda por políticas mais duras e punitivas, sem a devida consideração de sua eficácia ou humanidade.
Portanto, é crucial que a discussão sobre as saídas temporárias seja conduzida de maneira informada, equilibrada e baseada em fatos, para garantir que as políticas adotadas sejam eficazes na promoção da segurança pública e na reabilitação dos detentos. Somente assim podemos esperar alcançar um sistema de justiça penal que seja efetivamente centrado no ser humano.

Tópicos Relacionados

Justiça Sistema prisional Indulto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados