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Léo do Vale

Membro do PCV preso em motel não voltou de "saidinha" em 2023 no ES

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), foi o primeiro benefício de saída temporária recebido por Edson dos Santos Correia desde a prisão dele, em fevereiro de 2009
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2024 às 14:34

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 14:34

O homem de 39 anos conhecido como Léo do Vale, indicado pela Polícia Militar como uma das lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV), passou a ser considerado evadido do sistema prisional do Espírito Santo após receber o benefício da "saidinha" no período de Dia dos Pais, em agosto de 2023. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), foi o primeiro benefício de saída temporária recebido por Edson dos Santos Correia desde a prisão dele, em fevereiro de 2009. Na época, ele não retornou para o sistema prisional. Léo do Vale foi preso dentro de um motel na Serra na noite de quarta-feira (3).
Segundo o aspirante Martins, da Polícia Militar, Edson ainda tentou enganar os policiais apresentando um documento falso. No momento da abordagem, ele estava com uma mulher dentro do quarto, que se identificou como namorada dele. Foram recolhidos no local um documento falso, dois celulares, uma porção de maconha e R$ 461,75 em espécie.
Léo do Vale, de 39 anos, foi preso dentro de motel na Serra
Léo do Vale, de 39 anos, foi preso dentro de motel na Serra Crédito: Fabrício Christ
Ainda de acordo com o aspirante Martins, Edson fugiu do sistema prisional e, contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4). Em nota, a corporação informou que o suspeito de 39 anos foi autuado em flagrante por uso de documento falsificado e teve dois mandados de prisão cumpridos em seu desfavor. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Léo do Vale já cumpriu pena antes

Edson dos Santos Correia deu entrada no sistema prisional pela primeira vez em fevereiro de 2009, segundo a Sejus. Desde então, ele respondeu por furto e roubo, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Léo do Vale, segundo a secretaria, cumpriu pena nas Penitenciárias de Segurança Máxima I e II.
Ainda conforme a Sejus, o indivíduo recebeu o benefício de progressão de pena para o regime semiaberto em junho de 2023, concedido com prévia avaliação do Poder Judiciário. Ele, então, passou a cumprir pena na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha. Em agosto de 2023 recebeu o primeiro benefício de saída temporária, quando não retornou na data determinada

Quem pode receber "saidinha"?

Apenas internos que cumprem pena em regime semiaberto, por progressão de pena, concedida pela Judiciário, podem receber a "saidinha". Para que um interno possa sair do sistema prisional de forma temporária, ele precisa ter boa conduta e ter endereço familiar comprovado previamente. Caso o reeducando não retorne após o fim do período, ele perde o benefício. É considerada falta grave dentro da execução penal quando um interno não volta após uma "saidinha".

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