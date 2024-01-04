Membro do PCV preso em motel não voltou de "saidinha" em 2023 no ES

Apenas internos que cumprem pena em regime semiaberto, por progressão de pena, concedida pela Judiciário, podem receber a "saidinha". Para que um interno possa sair do sistema prisional de forma temporária, ele precisa ter boa conduta e ter endereço familiar comprovado previamente. Caso o reeducando não retorne após o fim do período, ele perde o benefício. É considerada falta grave dentro da execução penal quando um interno não volta após uma "saidinha".