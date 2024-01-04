Membro do PCV preso em motel não voltou de "saidinha" em 2023 no ES

Segundo o aspirante Martins, da Polícia Militar
, Edson ainda tentou enganar os policiais apresentando um documento falso. No momento da abordagem, ele estava com uma mulher dentro do quarto, que se identificou como namorada dele. Foram recolhidos no local um documento falso, dois celulares, uma porção de maconha e R$ 461,75 em espécie.
Ainda de acordo com o aspirante Martins, Edson fugiu do sistema prisional e, contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto. A informação foi confirmada pela Polícia Civil
nesta quinta-feira (4). Em nota, a corporação informou que o suspeito de 39 anos foi autuado em flagrante por uso de documento falsificado e teve dois mandados de prisão cumpridos em seu desfavor. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Edson dos Santos Correia deu entrada no sistema prisional pela primeira vez em fevereiro de 2009, segundo a Sejus. Desde então, ele respondeu por furto e roubo, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Léo do Vale, segundo a secretaria, cumpriu pena nas Penitenciárias de Segurança Máxima I e II.
Ainda conforme a Sejus, o indivíduo recebeu o benefício de progressão de pena para o regime semiaberto em junho de 2023, concedido com prévia avaliação do Poder Judiciário. Ele, então, passou a cumprir pena na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha. Em agosto de 2023 recebeu o primeiro benefício de saída temporária, quando não retornou na data determinada