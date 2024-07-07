'Running era': a corrida como aliada da saúde do coração

“Se você não sabe de alguém que esteja treinando para correr uma meia maratona, provavelmente esse alguém é você”. A frase, dita em tom de brincadeira, mostra como, nos últimos anos, a corrida tem se destacado como um fenômeno cultural em ascensão. Movida por pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável e ativo, a “running era” — ou era das corridas, em tradução livre — atrai indivíduos de todas as idades e se estende por posts em redes sociais, onde compartilhamentos de experiências e conquistas pessoais têm se tornado comuns.

E essa é uma excelente notícia para a saúde cardiovascular dos brasileiros. Os estudos já comprovaram que a corrida regular é benéfica para a condição física e para a disposição mental dos praticantes, o que se torna particularmente importante diante de alguns dados registrados em nosso país.

Estatísticas de 2023 do Ministério da Saúde indicam que as doenças do coração causam 400 mil mortes anualmente, representando 30% do total de óbitos no Brasil. Cerca de 14 milhões de brasileiros possuem alguma doença cardiovascular ativa.

crescimento da corrida como uma opção de atividade física sinaliza uma possibilidade de virada histórica a respeito desses parâmetros, pois essa é uma atividade que fortalece o sistema cardiovascular e reduz o risco de doenças.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que adultos pratiquem de 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana, ou entre 75 e 150 minutos de alta intensidade. A corrida é uma atividade que pode fazer parte dessa rotina, não só melhorando a pressão, como também trazendo ganhos para a circulação sanguínea e o sistema cardiovascular.

As evidências científicas também apontam as vantagens da corrida para o bem-estar emocional. Segundo uma pesquisa da Harvard T.H. Chan School of Public Health, a prática de exercícios como corrida ou caminhada, mesmo que por pouco tempo, pode reduzir em até 26% as chances de depressão. A liberação de substâncias como a endorfina durante o exercício melhora o humor e combate o estresse, proporcionando uma sensação de bem-estar positiva para o equilíbrio emocional.

Apesar dos muitos benefícios, a running era não está isenta de desafios. Antes de iniciar a prática da corrida, é crucial adotar um plano de treinamento gradual, sob orientação tanto de um profissional de educação física quanto de um médico, para evitar sobrecargas. É importante investigar a saúde das articulações e do sistema musculoesquelético, especialmente dos membros inferiores, para evitar lesões.

cuidado cardiológico , sobretudo para pessoas que estão saindo de uma rotina sedentária, é essencial. Consultar um médico especializado antes de iniciar um programa de corrida pode fornecer orientações personalizadas e ajudar a maximizar os benefícios, protegendo a saúde do coração a longo prazo.

Realizar um check-up antes de começar a prática da corrida é altamente recomendado, assim como manter uma rotina de consultas e exames com um cardiologista ao longo do tempo, especialmente para pessoas com condições cardíacas pré-existentes. O teste ergométrico, por exemplo, é um exame que monitora como o sistema cardiovascular responde ao esforço físico, sendo um excelente aliado para a avaliação física dos corredores.

Além dos riscos físicos, a pressão social associada à corrida em tempos de internet merece atenção. A busca incessante por melhores tempos e maiores distâncias pode transformar uma atividade prazerosa em uma fonte de estresse e ansiedade. É preciso sempre ter em mente que a real saúde é fruto de uma visão equilibrada.