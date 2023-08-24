Reforma tributária: uma análise sobre a atuação do ES

Renato Casagrande, Governador do Estado do Espirito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

reforma tributária tornou-se uma peça central na agenda da administração de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa agenda é resultado do processo de reforma do Estado em toda a América Latina e coloca em cena a disputa entre diversos segmentos da sociedade civil e política.

Assim, Renato Casagrande procura assumir um papel proeminente na defesa dos interesses regionais, pois acredita que o Estado deve desempenhar um papel central na orientação das mudanças econômicas, especialmente ao criar incentivos para o desenvolvimento econômico.

No entanto, o protagonismo do governador nas negociações com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destaca a delicada relação entre o Palácio Anchieta e os senadores capixabas. Embora o senador Fabiano Contarato (PT) tenha adotado uma postura favorável à proposta, os demais senadores, possivelmente devido a suas convicções ideológicas, claramente estão se posicionando contra.

É evidente que os senadores da oposição fazem parte do bloco bolsonarista e estão buscando criar obstáculos aos governos de Lula e Casagrande, cujos partidos são aliados em âmbito federal. Embora a resistência seja uma parte natural do jogo político, é importante destacar que ela não deve afetar a economia estadual, que está necessitando de investimentos.