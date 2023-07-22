Reforma tributária: a especificidades que impactam o ES

Renato Casagrande, governador do Estado do Espirito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Se de um lado essa mudança nos faz avançar em eficiência e igualdade de condições, principalmente para as empresas, mas também para os consumidores que terão a oportunidade de saber o quanto de fato pagam de impostos, de outro, os Estados terão que lidar com os necessários ajustes para corrigir as assimetrias produzidas pelo sistema atual. Teremos ganhadores e perdedores nessas acomodações. E entre os Estados com potencial de se deparar com perdas na arrecadação encontra-se o Espírito Santo.

E isso tem explicações. A começar pela especificidade da estrutura produtiva que coloca o Espírito Santo na condição de contar com a participação do seu PIB no PIB nacional maior do que a participação do consumo das famílias locais no consumo das famílias no âmbito nacional. Em termos numéricos, uma diferença entre 1,96% de participação no PIB nacional e 1,77% na participação no consumo das famílias no país como um todo.

Observando a questão de outro ângulo, enquanto o consumo das famílias no Espírito Santo representa em média cerca de 57% do PIB, esse mesmo indicador para o país aparece no entorno de 63%. Isso significa que no Espírito Santo conseguimos transformar, proporcionalmente, menos PIB em consumo do que na média nacional.