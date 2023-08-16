Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Impostos

Três novas ameaças da reforma tributária

Sempre que há uma tributação exagerada, há fuga de capital, e aí o prejuízo fica pra nação como um todo, já que a menor circulação de dinheiro significa sim menos empregos, investimentos e fomento econômico

Públicado em 

16 ago 2023 às 00:20
Marcelo Mendonça

Colunista

Marcelo Mendonça

Notas de dinheiro, cédulas, dinheiro na mão
Notas de dinheiro, cédulas, dinheiro na mão Crédito: Divulgação
Os noticiários estão sempre nos alertando que o governo pretende apresentar uma segunda fase da reforma tributária. E várias são as ideias para aumentar a carga tributária, ops, digo, ampliar a reforma. Três delas chamam atenção.
A primeira e mais falada é a tributação dos dividendos. Seus defensores dizem que a justiça de se tributar os dividendos reside no fato de que, se toda pessoa física paga, por que não o sócio? O contraponto é muito simples: porque quem gerou a riqueza foi a empresa, e já houve a tributação da sua atividade. Se os dividendos não fossem isentos, estar-se-ia tributando o mesmo dinheiro duas vezes, e isso sim é injusto.
Dizem também que o objetivo dessa tributação é evitar a distribuição dos lucros e, assim, fomentar o reinvestimento desse dinheiro pela empresa, movimentando a economia e novos negócios. Mas, quando o sócio recebe seus dividendos, ele não queima o dinheiro, pelo contrário, ele consome, reinveste, compra imóveis, viaja, ou seja, ele impulsiona o setor econômico.

Veja Também

Simplificação de Obrigações Acessórias: pré-reforma tributária ou consolo?

Reforma tributária: Simples Nacional ou tributação pelo IVA, qual escolher?

Reforma tributária: infográfico mostra como 5 impostos vão se tornar o IVA

“Mas nos EUA é diferente”. Verdade, mas a tributação na empresa é menor. E mais, não precisamos copiar tudo dos outros países, mas somente o que for bom e trouxer estímulo pra atividade empresarial, o que não é o caso da tributação dos dividendos.
A segunda ideia é a de instituir tributos sobre grandes fortunas, que nunca deu certo em lugar nenhum (Argentina que o diga), e só trouxe piora do ambiente econômico, já que, assim como as ideias anteriores, leva a uma consequência péssima para o país: a fuga de capital. Assim como na tributação dos dividendos, a fortuna acumulada já foi tributada,  na pessoa jurídica ou na física, visto que a geração de riqueza é objeto de Imposto de Renda. Voltamos, então, à injustiça de tributar o mesmo dinheiro duas vezes.

Veja Também

No Senado, a nova etapa da reforma tributária

Entenda os impactos da reforma tributária para os profissionais autônomos

Entenda a reforma tributária em menos de um minuto; veja o vídeo

A terceira ideia, que não é bem uma novidade, já que o tributo já existe, é de aumentar a taxação sobre heranças. Outro dia, o ministro da Fazenda chegou ao ponto de falar algo no sentido de que herdeiro não merece grandes heranças porque não foi ele que criou aquela riqueza, de forma que o estado tem que taxar mais para ensinar a esse herdeiro a dar valor ao dinheiro. Algo do tipo. Aqui também há a tentativa de copiar os países desenvolvidos, mas esquecem que, nestes, a tributação em geral é bem menor e há contraprestação de boa qualidade em diversos setores como educação, saúde e infraestrutura.
Na verdade, sempre que há uma tributação exagerada, há fuga de capital, e aí o prejuízo fica pra nação como um todo, já que a menor circulação de dinheiro significa sim menos empregos, investimentos e fomento econômico. Que essas péssimas ideias fiquem só como ideias.

Marcelo Mendonça

É advogado e busca descomplicar o Direito dos Negócios, abordando de forma direta e prática as várias faces jurídicas e estratégias voltadas às estruturações negociais

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Imposto reforma tributária Tributo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados