Rede Abraço: o modelo capixaba que inspira políticas sobre drogas no Brasil

É com profunda satisfação e um senso de missão cumprida que celebramos, em 2025, os 12 anos do Programa Rede Abraço.



Quando assumi a Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas (SESD) e a coordenação da Rede Abraço, em 2019, recebi uma clara orientação do governador Renato Casagrande: aperfeiçoar o programa e consolidá-lo como referência nacional. Desde então, esse propósito permaneceu firme, trabalhamos arduamente para fortalecer uma política pública baseada em evidências e centrada no respeito e garantia da dignidade humana.

O fenômeno do uso abusivo de substâncias psicoativas é complexo e multifacetado. Envolve sofrimentos, dores existenciais, desigualdades e estigmas que, historicamente, afastaram as pessoas do cuidado. Por isso, desde o início, nosso trabalho se pautou pelo respeito à ciência e pela autonomia de cada indivíduo, reconhecendo que cada história merece escuta e que o cuidado precisa ser construído com empatia, singularidade e vínculo.

Desde sua criação, em 2013, a Rede Abraço nasceu de uma visão sensível e ousada do governador Renato Casagrande: a de que as famílias também precisam de um lugar para bater à porta. Essa compreensão ampliada do cuidado foi, e segue sendo, um diferencial do programa: cuidar de quem sofre, mas também amparar quem cuida, fortalecendo um ciclo de solidariedade que deve envolver toda a sociedade.

Ao longo desses anos, consolidamos a Rede Abraço como um modelo intersetorial, capaz de integrar ações de saúde, assistência social, educação e trabalho. Os resultados comprovam o impacto dessa integração; no cuidado e tratamento, entre 2013 e outubro de 2025, foram realizados mais de 125 mil atendimentos, alcançando mais de 23 mil capixabas. Por trás desses números estão pessoas que reencontraram sentido, famílias reconstruídas e comunidades fortalecidas.

A partir de 2019, ampliamos a Rede Abraço em alguns eixos estratégicos. Na prevenção, destacam-se a parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) e algumas redes municipais de ensino, o Projeto Horizontes, os Editais de Boas Práticas e o Centro de Prevenção Comunitária, no Território do Bem.

Na reinserção social, a Unidade de Acompanhamento (UARIS) passou a oferecer oportunidades de melhoria na escolaridade, fortalecimento da cidadania e preparação para o mundo do trabalho. Com o Observatório Capixaba de Informações sobre Drogas (OCID), financiamos diagnósticos, pesquisas e análises essenciais para orientar políticas baseadas em evidências.

Além disso, aperfeiçoamos os mecanismos de governança, accountability e transparência. Construímos, em parceria com o Conselho Estadual sobre Drogas (Coesad), o Plano Estadual de Políticas sobre Drogas (Planesd) e fomentamos ações de fortalecimento da participação social, por meio da estruturação dos conselhos municipais e da realização de cursos de capacitação para conselheiros. Essas iniciativas buscam garantir maior capilaridade, resiliência e robustez nas políticas públicas sobre drogas.

Hoje, podemos afirmar com convicção que a política sobre drogas no Espírito Santo se consolidou porque teve continuidade, capacidade de aprimoramento, prioridade política, responsabilidade com as pessoas e visão de futuro. Nesses 12 anos, nunca buscamos disputas ou diminuição de outras políticas públicas, pois entendemos que a Rede Abraço é uma política estadual complementar à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja competência é das municipalidades. Assim, o programa tornou-se mais um instrumento de apoio para quem busca ajuda, substituindo o julgamento pelo acolhimento e a punição pela esperança.

É motivo de orgulho ver o Espírito Santo reconhecido em todo o país como referência em políticas públicas sobre drogas, inspirando gestores e técnicos de diversos estados brasileiros. Essa conquista é fruto do trabalho coletivo do nosso governo estadual, dos profissionais da Rede Abraço, dos familiares, dos parceiros institucionais e, sobretudo, dos milhares de capixabas que acreditaram na força do cuidado e na possibilidade de recomeçar.

Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Que os próximos anos sejam de ainda mais aprimoramentos, inovação, integração e compromisso com a vida. Porque, mais que um programa, a Rede Abraço é uma política de esperança, e o Espírito Santo, um Estado que aposta nas pessoas e cuida de sua gente.

