Quatro anos da pandemia de Covid-19: o que aprendemos?

Máscara, álcool 70%, distanciamento social, reuniões on-line e muitas perdas passaram a fazer parte do cotidiano de todo brasileiro. Pandemia, vírus, morte, vacina, infecção, quarentena, isolamento, foram as palavras que entraram no vocabulário de toda a população. Há quatro anos, a Organização Mundial da Saúde declarava a emergência de saúde pública de importância internacional.

Ainda temos um problema de saúde pública, ainda seguimos em pandemia e a Covid-19 continua sendo a doença infecciosa que mais mata no Brasil e no mundo. A atuação do Ministério da Saúde na monitorização permanente da situação epidemiológica reflete o compromisso em fornecer dados cruciais para orientar políticas e ações em território nacional.

A vigilância e ação estratégica no enfrentamento da Covid-19 têm se destacado por uma série de feitos significativos. A inserção da Covid como doença relacionada ao trabalho reflete um avanço crucial para garantir direitos e proteção aos trabalhadores; além disso, a criação da coordenação-geral dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, para Covid, influenza e outros vírus respiratórios evidencia uma abordagem abrangente na gestão dessas ameaças à saúde pública; o estudo Epicovid, coordenado pela UFPel, que inicia seu campo de pesquisa hoje, promete fornecer dados valiosos para embasar as estratégias de controle da pandemia; a iminente chegada das vacinas remodeladas no final de março representa um marco esperançoso no combate à disseminação do vírus; o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Covid, aliado à chegada de 49 milhões de testes rápidos, fortalece a capacidade de diagnóstico; a facilitação da prescrição do medicamento Paxlovid é outra medida que visa otimizar a resposta terapêutica. Esses feitos, juntamente com a revisão abrangente realizada em colaboração com o DAF, refletem um compromisso contínuo e abrangente na luta contra a pandemia.