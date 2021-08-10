Quando empregado e empregador têm poder de decisão, todos ganham

Carteira de trabalho digital: concessão de poder a empregados e empregadores é benéfica a ambos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Como exemplo e de forma bem sucinta, a MP prevê a liberação do teletrabalho ou trabalho remoto, sem que haja alteração contratual, antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, aproveitamento do banco de horas, suspensão temporária do contrato de trabalho sem intervenção de terceiros, recolhimento do FGTS (dinheiro que é do trabalhador), entre outras.

Olhando todas essas medidas, pude reparar um ponto comum entre elas. Todas elas concedem poder às partes (empregado e empregador) para tomarem suas decisões sobre o contrato firmado. Todas garantem maior liberdade para ambas as partes decidirem o que deve ser acordado e o que não deve. Em suma, o governo deu mais liberdade para que, sem a interferência de terceiros, o empregado e o empregador possam firmar seus contratos. E, de novo, tudo isso para preservação de empregos e renda.

Curiosamente essas disposições vão de encontro a todas as demais leis e normas adotadas com o intuito de proteger o trabalhador. Normas como não poder realizar suspensão do contrato, não reduzir o salário ao ponto que fique abaixo do piso estabelecido pelo sindicato, não contratar e pagar de acordo com horas trabalhadas, entre outras, foram criadas com a premissa de que protegeriam e preservariam o trabalhador.

Mas é exatamente o contrário que foi feito e que está demonstrando ser uma excelente atitude. Empresas estão mantendo postos de trabalho, trabalhadores estão conseguindo ter renda (mesmo que de forma reduzida) e negócios estão sendo salvos por haver essas flexibilizações.