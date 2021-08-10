Quais são as novidades com a alta da taxa Selic?

Sede do Banco Central: instituição não pode perder o controle da situação Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Taxa Selic em alta, e já não é novidade. A magnitude da alta, no entanto, surpreendeu , com aceleração da elevação, agora, para 100 pontos (de 75 na reunião anterior), com a meta Selic indo a 5,25% ao ano. A dúvida que fica é sobre a relação entre a Selic maior e os investimentos, e sobre o quanto o Banco Central do Brasil (Bacen) tem demonstrado preocupação com a inflação.

Na nossa visão, talvez o Banco Central não esteja tão preocupado, e explicamos: mesmo que o cenário prospectivo relevante para a inflação seja dos próximos 12 meses (IPCA projetado em 4% a 5% ao ano,) olhando para o retrovisor (últimos doze meses, com IPCA a mais de 8,50% ao ano) temos a impressão – verdadeira - de termos experimentado juros reais negativos. Na prática, foi isso.

Se a inflação tem subido por conta de fatores externos, como o dólar e as commodities - e isso acaba contaminando a alta dos preços como um todo - a Selic vem correndo "atrás da curva", e não é porque o Banco Central aumentou 100 pontos que ele está indo na frente agora.

O que temos neste momento é o Banco Central ajustando a taxa no novo cenário de inflação, mas ainda mantendo a Selic em patamar estimulativo. Tem mais cara de ajuste do que de alta efetiva.

A aceleração dos preços das commodities e do dólar tem trazido lucros maiores para muitas empresas brasileiras relevantes, principalmente exportadoras, e temos visto surpresas positivas no campo da arrecadação de impostos. Isso também pode estar ocorrendo pelo efeito inflacionário de curto prazo.

Enquanto isso, a dívida pública em parte é corrigida pela Selic, e, portanto, o governo acaba se beneficiando de uma inflação alta e juros baixos. O custo de carregamento da dívida pública acaba sendo proporcionalmente menor.

A questão é que isso não se sustenta no longo prazo. Se tivermos Selic de 7% ao ano com inflação de 5% ao ano, ela ainda será uma taxa estimulativa, que incentiva a economia a girar mais rápido. O que não pode acontecer é o Banco Central perder o controle da situação. Pior ainda, é lembrarmos que o impacto da alta da Selic na baixa da inflação (grau de transmissão de política monetária) tem sido cada vez menor. Mais importa o controle fiscal e da base monetária, o grau de estímulos do governo e eventualmente os gastos públicos e como a demanda da economia tem sido sustentada de forma artificial.