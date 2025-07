Qual o impacto do aumento do IOF para o ES?

O cenário econômico de um país ou estado é influenciado por diversos fatores. Entre eles, as alterações na carga tributária, como aumentos, reduções ou isenções de impostos, que têm impacto direto sobre o comportamento de consumidores, empresas e investidores. Mudanças em impostos também afetam preços e arrecadação.



Além de impactar o custo para consumidores e gerar receita para o governo, essas alterações influenciam decisões econômicas e podem, ao longo do tempo, reconfigurar a alocação de recursos e a estrutura produtiva. Apesar dos encargos, essas mudanças podem contribuir para um sistema tributário mais justo ao adequar a carga tributária conforme a capacidade de pagamento.

Entre os tributos com impacto relevante, destaca-se o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que incide em operações de crédito, câmbio, seguros e investimentos. Mudanças em sua alíquota afetam não apenas o custo direto das operações, mas também decisões de consumo, investimento e financiamento, com reflexos sobre a alocação de recursos na economia.

No final de maio, o governo federal publicou o Decreto nº 12.466, que propõe o aumento da alíquota do IOF para 3,5% em determinadas operações. A medida visa ampliar a arrecadação, mas traz implicações relevantes para a atividade econômica. Na semana passada, o Congresso derrubou o decreto. Nesta terça-feira (1º), a Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou ação no STF contra derrubada de decreto do IOF.

No caso das famílias, a elevação do IOF encarece o crédito, afetando o custo de empréstimos pessoais, financiamentos imobiliários e automotivos. Esse aumento pode reduzir o acesso ao crédito e a intenção de consumo, com impactos negativos sobre o comércio. Além disso, esse encarecimento pode elevar a inadimplência e aumentar o grau de comprometimento da renda familiar com dívidas, pressionando os orçamentos das famílias e o bem-estar da população.

Para as empresas, o aumento do custo do crédito também representa um desafio. O alto valor das operações financeiras pode desestimular investimentos produtivos, afetando a demanda por mão de obra, a produtividade e, no médio prazo, o crescimento econômico. No Espírito Santo, por exemplo, tais efeitos podem comprometer a geração de empregos, a renda média e a competitividade do setor produtivo local.

Outro ponto relevante é o impacto sobre as operações de câmbio. O aumento do IOF encarece a compra de moeda estrangeira, afetando tanto as importações quanto as remessas internacionais. Isso tende a pressionar a taxa de câmbio para cima, o que, no caso do Espírito Santo, pode agravar o déficit da balança comercial e elevar o custo dos produtos importados – insumos essenciais para a indústria e os serviços logísticos capixabas.

O possível aumento do IOF sobre operações de câmbio pode impactar diretamente o papel logístico do Espírito Santo. Como o Estado atua como corredor de importação e distribuição para outras regiões do país, o encarecimento da moeda estrangeira eleva os custos de entrada de insumos e mercadorias importadas (carros elétricos, por exemplo). Isso reduz a competitividade das operações portuárias e logísticas capixabas, podendo afetar o fluxo de cargas, a atratividade do Estado para empresas e, consequentemente, a geração de emprego e renda no setor.

Além disso, o encarecimento do crédito externo, decorrente do IOF sobre operações em moeda estrangeira, também aumenta os custos financeiros das empresas com dívida internacional, o que pode reduzir sua margem de manobra e competitividade.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Em resumo, o aumento do IOF pode trazer efeitos indiretos relevantes sobre o consumo, o investimento, o comércio exterior e a estabilidade financeira, tanto no plano nacional quanto regional. No caso do Espírito Santo, os impactos podem ser ampliados devido à sua dependência de insumos importados e sua posição estratégica como hub logístico do Sudeste.

O desenvolvimento de medidas auxiliares que mitiguem esse impacto é, portanto, essencial para a manutenção do crescimento econômico do Estado. Em especial, é importante considerar que, em um cenário de reforma tributária, esse aumento pode reduzir a competividade das empresas capixabas e, consequentemente, a arrecadação estadual e sua capacidade de desenvolver políticas públicas.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais