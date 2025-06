Imposto

IOF incidiria 'sobre o pão nosso de cada dia', diz relator-relâmpago

Escolha de deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) foi compensação após ele ser preterido na CPI do INSS

BRASÍLIA - Escolhido na manhã de quarta-feira (25) relator do projeto de decreto legislativo que derrubou o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) afirmou à reportagem que o imposto incidiria sobre o "pão nosso de cada dia" e, por isso, o Congresso sustou o decreto do presidente Lula (PT).>