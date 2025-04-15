Prevenção comunitária: um novo caminho para a política sobre drogas

A proposta do Centro é simples, mas transformadora: criar um ambiente seguro e acolhedor, onde meninos e meninas de 6 a 14 anos possam desenvolver habilidades, fortalecer vínculos e construir um futuro longe das drogas. Inspirado em modelos internacionais de sucesso, como as iniciativas de Medellín, na Colômbia, e o programa ‘Comunidades que se Cuidam’, dos Estados Unidos, o projeto oferece atividades educativas, esportivas e culturais, além de acompanhamento psicológico e social.

A escolha do Território do Bem para a instalação do centro não foi aleatória. A região, que engloba as comunidades de Itararé, Jaburu, Bairro da Penha, Bonfim, Engenharia, Consolação, Floresta, Gurigica e São Benedito, enfrenta desafios socioeconômicos que tornam a juventude mais vulnerável à influência do tráfico e ao uso de substâncias psicoativas.

Com uma estrutura moderna, equipada com salas de informática, oficinas de música e artes, espaço para aulas de jiu-jitsu e balé, além de um núcleo de reforço escolar, o centro estimula o aprendizado e o lazer de forma integrada. A presença de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e educadores sociais garante um atendimento mais amplo, com foco não apenas na criança, mas também na família.

O modelo tradicional da “guerra às drogas”, centrado no proibicionismo, na repressão policial e no moralismo, tem se mostrado ineficaz ao redor do mundo. No Brasil, essa velha abordagem tem sido um instrumento de violência contra jovens negros e moradores das periferias, refletindo o que Achille Mbembe chama de necropolítica – uma gestão da vida e da morte que marginaliza populações vulneráveis.

O Centro de Prevenção Comunitária propõe um caminho oposto: em vez da repressão e da criminalização, aposta na valorização da vida. Esse modelo já demonstrou resultados positivos em diversas cidades pelo mundo, reduzindo a evasão escolar, a criminalidade juvenil e promovendo maior engajamento comunitário na proteção da infância e adolescência.

Na Grande Vitória, uma pesquisa realizada pela Rede Abraço no fim de 2024, apontou que dois em cada dez estudantes já tiveram contato com alguma substância psicoativa. É sabido que o uso precoce de drogas está diretamente ligado a um maior risco de dependência na vida adulta, além de estar associado ao abandono escolar e à maior vulnerabilidade à violência.

O primeiro Centro de Prevenção Comunitária no Território do Bem, em Vitória Crédito: Thiago Almeida/Divulgação

Diante desse cenário, o Centro de Prevenção Comunitária surge como uma resposta concreta para transformar essa realidade. Baseado em evidências científicas, o projeto atua na raiz do problema, promovendo o fortalecimento de vínculos comunitários, proteção social, amparo socioemocional e oferecendo alternativas saudáveis de desenvolvimento para crianças e adolescentes.