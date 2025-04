Operação tem 4 presos e armas e drogas apreendidas em Presidente Kennedy

Quatro indivíduos foram presos durante uma operação da Polícia Civil no Centro de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (10). A ação resultou ainda na apreensão de armas, munições e drogas. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com apoio de equipes da Delegacia de Marataízes e da Guarda Municipal.>