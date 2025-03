Centro de Prevenção

Território do Bem ganha espaço para prevenir uso de drogas por crianças

Centro de Prevenção Comunitária será inaugurado neste sábado (15) e terá capacidade para atender até 120 crianças e adolescentes

O Território do Bem, em Vitória, vai ganhar um espaço inédito. Será inaugurado neste sábado (15), às 8h, o Centro de Prevenção Comunitária, que atenderá até 120 crianças e adolescentes do Território do Bem, em Vitória, e tem como principal foco a prevenção do uso de substâncias psicoativas. O projeto é do Programa Estadual de Ações Integradas Sobre Drogas (PESD), também chamado de Rede Abraço, por meio da Secretaria de Estado de Governo (SEG).

Segundo o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes, o Centro de Prevenção Comunitária é uma iniciativa inédita no Espírito Santo, que vai promover o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, oferecendo alternativas e suporte para evitar o envolvimento com drogas.

“O Centro de Prevenção Comunitária se inspira em experiências internacionais promissoras e sua implementação ocorrerá no chamado ‘Território do Bem’ porque acreditamos que o caminho é apostar no fortalecimento dos fatores de proteção social. Com diversas atividades socioeducativas, oficinas e equipes multidisciplinares, vamos fomentar a região e levar educação e prevenção à comunidade, desenvolvendo um ambiente acolhedor e seguro, onde crianças e adolescentes possam se sentir à vontade para participar das atividades e buscar apoio”, afirma Carlos Lopes.

Nínivy Matos, coordenadora do Centro de Prevenção Comunitária, reforça que o espaço foi projetado para que crianças e adolescentes possam desenvolver suas habilidades, praticar atividades esportivas, ter um espaço de convivência entre eles, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, gerando novas expectativas, projetos de vida e sonhos.

O projeto também traz uma proposta de fortalecimento dos laços entre os moradores, oportunizando um relacionamento mais estreito entre as lideranças comunitárias do Território. Com este incentivo, vamos ter um impacto altamente positivo em toda a comunidade Nínivy Matos • Coordenadora do Centro de Prevenção Comunitária

Inspirado nas experiências exitosas de Medellín, segunda maior cidade da Colômbia, e no “Comunidades que se cuidam”, dos EUA, o projeto da Rede Abraço é realizado em parceria com a OSC Rede Amor e Compaixão e vai atender crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, residentes nos bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica, Itararé, além das comunidades do Jaburu, Engenharia e Floresta.

Serviços gratuitos oferecidos no dia da inauguração

Durante a inauguração do Centro de Prevenção Comunitária, as secretarias do Estado vão ofertar serviços gratuitos para a comunidade. São eles:

SEG/Rede Abraço - Informações sobre os serviços oferecidos pela Rede Abraço/ Acolhimento

- Informações sobre os serviços oferecidos pela Rede Abraço/ Acolhimento Defensoria Pública - Orientação jurídica, segunda via de certidão, ação de alimentos, divórcio, endividamento, resolução de conflitos, entre outros

- Orientação jurídica, segunda via de certidão, ação de alimentos, divórcio, endividamento, resolução de conflitos, entre outros ADERES - Abertura, atualização e baixa; declaração anual de faturamento; desenquadramento SEMEI; certidões e comprovantes/ consultas sobre situação cadastral, entre outros.

- Abertura, atualização e baixa; declaração anual de faturamento; desenquadramento SEMEI; certidões e comprovantes/ consultas sobre situação cadastral, entre outros. Detran - Atendimento à população e educação de trânsito infantil (Transitolândia)

- Atendimento à população e educação de trânsito infantil (Transitolândia) Setades - Inscrição de trabalhadores, atualização do cadastro no SINE, encaminhamento para vagas de emprego, habilitação da carteira de trabalho digital e informações gerais.

- Inscrição de trabalhadores, atualização do cadastro no SINE, encaminhamento para vagas de emprego, habilitação da carteira de trabalho digital e informações gerais. SESM - Divulgação dos Centros e Núcleos Margaridas, campanha Não é Não!, divulgação do Programa Viva Mais.

- Divulgação dos Centros e Núcleos Margaridas, campanha Não é Não!, divulgação do Programa Viva Mais. SECTTI - Aferição de pressão arterial e dosagem de glicose; massagem com ênfase em reflexologia; design de sobrancelha; tratamento facial com argila; corte masculino e pintura facial.

- Aferição de pressão arterial e dosagem de glicose; massagem com ênfase em reflexologia; design de sobrancelha; tratamento facial com argila; corte masculino e pintura facial. Procon - Diversas atividades lúdicas para crianças: jogos, brincadeiras e atividades recreativas destinadas à educação financeira e consumo consciente; distribuição de brindes; entre outros.

- Diversas atividades lúdicas para crianças: jogos, brincadeiras e atividades recreativas destinadas à educação financeira e consumo consciente; distribuição de brindes; entre outros. Corpo de Bombeiros - Exposição de viaturas

- Exposição de viaturas Polícia Científica - Emissão de Carteira de Identidade

- Emissão de Carteira de Identidade Cesan - Tarifa social

- Tarifa social CRJ - Divulgação de oficinas, Bendita Feira e atividades culturais

- Divulgação de oficinas, Bendita Feira e atividades culturais SEDH - Triagem e xerox de documentos de carteira de identidade.



