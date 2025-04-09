Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ação da Guarda

Condenado por tráfico internacional de drogas é preso em Vitória

Bruno Colombo de Lima foi preso nesta quarta-feira (9) em Maruípe; ele recebeu uma condenação de  21 anos e 4 meses pelo crime, que foi descoberto em 2017

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 18:59

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

09 abr 2025 às 18:59
runo Colombo de Lima, de 39 anos, condenado a 21 anos e 4 meses de reclusão por tráfico internacional de drogas
runo Colombo de Lima, de 39 anos, condenado a 21 anos e 4 meses de reclusão por tráfico internacional de drogas Crédito: Divulgação | Guarda Civil Municipal de Vitória
Bruno Colombo de Lima, de 39 anos, um dos integrantes da quadrilha investigada por transportar drogas em contêineres de navios, foi preso na tarde desta terça-feira (9), no bairro Maruípe. A acusação pela qual o criminoso foi condenado decorre da apreensão de 253 quilos de cocaína pela Polícia Federal, em dezembro de 2017. A droga estava em um contêiner misturada em meio à sacas de milho, em Cobilândia, bairro próximo ao porto de Vila Velha.
O detido foi condenado a 21 anos e 4 meses de reclusão por tráfico internacional de drogas e associação criminosa para o tráfico. Na última quarta-feira (2), a 1ª Vara Federal Criminal de Vitória expediu o mandado de prisão, após a confirmação da condenação em segunda instância.
A investigação da Polícia Federal começou em dezembro de 2017, quando os 246 quilos de cocaína em um contêiner foram apreendidos. Na mesma operação, o ex-presidente da Desportiva Ferroviária, Edney José da Costa e mais sete pessoas foram denunciadas por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Entre eles, estava Bruno, o único do grupo que não foi preso na época.
Condenado por tráfico internacional de drogas é preso em Vitória
Segundo a denúncia, ele trabalhava como assistente operacional (sem vínculo público informado) e foi responsável por adulterar o lacre que continha a rota do contêiner, trocando-o por um falso e alterando o destino da carga. O destino original seria Portugal, mas, com a fraude, o carregamento era descarregado na Espanha.
Com apoio da Gerência de Inteligência e da Central de Monitoramento, o veículo em que Bruno circulava foi localizado em Vitória. Ele foi abordado pela Guarda Civil em frente ao Horto de Maruípe, enquanto dirigia ao lado da esposa. No momento da prisão, o condenado alegou desconhecer o mandado expedido contra ele e disse ter se envolvido no esquema por influência de um amigo. Bruno ainda disse para agentes da Guarda Civil que chegou a receber um envelope com dinheiro, mas sem saber sobre a origem.
Bruno Colombo foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal e está à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema de tráfico internacional.
A reportagem tenta localizar a defesa de Bruno Colombo e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Veja Também

Delivery de drogas: tráfico tem entrega 24h para bairros nobres no ES

As rotas preferidas pelo tráfico para transportar drogas no ES

Tráfico em capela: pai pede prisão do filho para não ser morto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas tráfico de drogas Bairro Maruípe Busca E Apreensão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados