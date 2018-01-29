Ex-presidente da Tiva e mais sete são denunciados pelo MPF-ES

Edney Costa e mais sete foram denunciados por tráfico internacional de drogas Crédito: Eduardo Dias

O Ministério Público Federal no Espírito Santo denunciou o ex-presidente da Desportiva Ferroviária Edney José da Costa e mais sete pessoas por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Costa e seis dos denunciados foram presos em dezembro com 253 quilos de cocaína dentro de um contêiner com carga de milho em um galpão em Vila Velha, que seria enviado para Portugal.

Entre os denunciados também está Elio Rodrigues, que recentemente foi condenado pela Justiça Federal em primeira instância por participação no caso do helicóptero apreendido com 445 quilos de cocaína , em 2013, numa fazenda no Espírito Santo. Os outros denunciados são Elias Diniz de Santanna da Silva, Wagner da Silva Fernandes, Jincley Caetano, João Manoel Bino e Aniederson Alexandrino Vieira do Carmo. dois oito denunciados, apenas Bruno Colombo de Lima, responsável por fazer a programação para envio do contêiner, não está preso.

Segundo o MPF-ES, o financiador da droga ainda não foi identificado, mas utilizou uma linha do Paraguai para comandar a atuação da quadrilha. Ele teria vindo ao Espírito Santo e se reunido com outro homem, também não identificado, de origem portuguesa, integrante do mesmo grupo criminoso. Inclusive, no dia em que sete dos denunciados foram presos, ele tentou contato com o ex-presidente da Desportiva por telefone.

Além da condenação dos denunciados por tráfico internacional de drogas, o MPF quer que eles sejam condenados por associação para o tráfico e que todos os bens apreendidos sejam confiscados e perdidos em favor da União. Entre os bens confiscados estão cerca de R$ 37 mil, uma caminhonete S10, uma caminhonete Chev Tracker, um automóvel GM Tracker, um caminhão Scania e um reboque.

A APREENSÃO

A Polícia Federal apreendeu os 253 quilos de cocaína, em Vila Velha, nas proximidades dos bairros Cobilândia e Rio Marinho, em dezembro do ano passado. A droga estava pronta para ser encaminhada ao Porto de Vila Velha e estava alojada dentro de um contêiner, misturada a uma carga de milho.

As apreensões feitas em 2017 revelam que o Estado está mais presente na rota internacional do tráfico de drogas. Só em quatro operações foram apreendidos quase 1,3 mil quilos de cocaína que iriam para o mercado exterior. Integrantes de organizações criminosas internacionais foram presos em terras capixabas, incluindo um mexicano detido no Aeroporto de Vitória.