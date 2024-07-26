As rotas preferidas pelo tráfico para transportar drogas no ES

Crédito: Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Maconha, crack, cocaína, assim como ecstasy, anfetamina, entre outras drogas foram transportadas por vias do Espírito Santo nos últimos seis anos. No período, a rota preferida pelo crime organizado foi a BR 101, tanto que o volume apreendido equivale a 68% do total recolhido em todas as vias federais que cortam o solo capixaba. Chega a ser quatro vezes maior do que foi recolhido na BR 262.

É o que aponta levantamento realizado a partir das apreensões de entorpecentes feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) desde 2018. No período a força policial encontrou nas vias federais 14,5 toneladas de drogas variadas.

E as apreensões por via podem ser ainda maiores considerando que para um volume expressivo de material recolhido não foi identificado o local onde a PRF realizou a operação, e que foi identificado como rodovia “não informada”. No gráfico abaixo você confere quais as vias utilizadas pelos traficantes:

A força policial encontrou em suas apreensões quilos de drogas em veículos que as transportavam, sendo a maior delas a de maconha, que superou treze toneladas. Também foi encontrado haxixe e cocaína.

Houve ainda a localização nas operações de outros tipos de drogas, como é possível verificar no gráfico abaixo. Além delas, foram encontrados ainda 35,38 litros de lança-perfume e 114 pontos de LSD.

O levantamento foi realizado entre os anos de 2018 a 2023, além dos três primeiros meses deste ano. A apreensão mais expressiva ocorreu no ano de 2020, curiosamente o ano da pandemia, quando foram localizadas quase 13 toneladas de drogas.