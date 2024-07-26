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Apreensões

As rotas preferidas pelo tráfico para transportar drogas no ES

Pelas vias foram transportadas 14,5 toneladas de drogas variadas que acabaram sendo apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Públicado em 

26 jul 2024 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Drogas apreendidas
Crédito: Sabrina Cardoso com Microsoft Designer
Maconha, crack, cocaína, assim como ecstasy, anfetamina, entre outras drogas foram transportadas por vias do Espírito Santo nos últimos seis anos. No período, a rota preferida pelo crime organizado foi a BR 101, tanto que o volume apreendido equivale a 68% do total recolhido em todas as vias federais que cortam o solo capixaba. Chega a ser quatro vezes maior do que foi recolhido na BR 262.
É o que aponta levantamento realizado a partir das apreensões de entorpecentes feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) desde 2018. No período a força policial encontrou nas vias federais 14,5 toneladas de drogas variadas.
E as apreensões por via podem ser ainda maiores considerando que para um volume expressivo de material recolhido não foi identificado o local onde a PRF realizou a operação, e que foi identificado como rodovia “não informada”. No gráfico abaixo você confere quais as vias utilizadas pelos traficantes:
A força policial encontrou em suas apreensões quilos de drogas em veículos que as transportavam, sendo a maior delas a de maconha, que superou treze toneladas. Também foi encontrado haxixe e cocaína.
Houve ainda a localização nas operações de outros tipos de drogas, como é possível verificar no gráfico abaixo. Além delas, foram encontrados ainda 35,38 litros de lança-perfume e 114 pontos de LSD.
O levantamento foi realizado entre os anos de 2018 a 2023, além dos três primeiros meses deste ano. A apreensão mais expressiva ocorreu no ano de 2020, curiosamente o ano da pandemia, quando foram localizadas quase 13 toneladas de drogas.
Os dados da PRF foram obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), por intermédio da Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas.

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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