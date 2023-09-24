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Daniel Morelo

Artigo de Opinião

É diretor da MM Projetos Culturais e correalizador do Prêmio da Música Capixaba
Daniel Morelo

Prêmio da Música Capixaba e a valorização da identidade cultural local

A premiação proporciona visibilidade e reconhecimento aos técnicos, artistas e músicos da região, destacando sua contribuição para a cultura musical capixaba
Daniel Morelo
É diretor da MM Projetos Culturais e correalizador do Prêmio da Música Capixaba

Públicado em 

24 set 2023 às 10:00
A música capixaba anda em plena evolução produtiva e representativa nacionalmente. Ano a ano os nossos artistas estão conquistando mais espaço nas mídias de massa e de nicho, nas plataformas de difusão musical e nos line-ups dos festivais brasileiros. Se essas conquistas já estão sendo percebidas pelo mercado nacional, localmente ainda tentamos resgatar a relação de pertencimento que o público capixaba tinha de sua própria produção musical há 20 e poucos anos.
Com categorias técnicas, artísticas e de produtos musicais, o Prêmio da Música Capixaba é uma iniciativa fundamental para valorizar, reconhecer e impulsionar o nosso cenário musical regional nacionalmente, incentivando o desenvolvimento da indústria fonográfica no estado.
Ao mapear, reconhecer, difundir e premiar os talentos de todo o estado, a premiação proporciona visibilidade e reconhecimento aos técnicos, artistas e músicos da região, destacando sua contribuição para a cultura musical capixaba. Isso não apenas eleva a autoestima e confiança dos artistas locais, mas também incentiva a criação artística e o aprimoramento de suas habilidades musicais, elevando o mercado como um todo.

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Além disso, a realização desse prêmio é uma oportunidade ímpar de divulgar a riqueza e diversidade cultural do Espírito Santo para a população capixaba e para o resto do Brasil. Através da votação popular, o evento apresenta ao público as diferentes vertentes e estilos musicais presentes na região, fortalecendo a identidade musical local e preservando as suas tradições.
A premiação também desempenha um papel importante na formação de público, atraindo pessoas de diversas faixas etárias e gostos musicais para conhecer e apreciar a cena musical do nosso estado. Esse engajamento do público cria uma base de fãs e seguidores, contribuindo para o crescimento da carreira dos artistas, estimulando o consumo da música pela população.
Por meio do prêmio, o público é incentivado a reconhecer e valorizar a produção musical capixaba em suas infinitas nuances estéticas, aumentando a demanda por shows, álbuns e outras formas de expressão musicais, corroborando com o fortalecimento do nosso cenário cultural, promovendo a união e colaboração entre artistas, em um ambiente propício para o surgimento de novas oportunidades de produções e investimentos no setor.
Teatro da Ufes
Teatro da Ufes, onde ocorrerá o Prêmio da Música Capixaba Crédito: Camila Fregona/Divulgação Ufes
As produções indicadas na premiação são um reflexo da rica e vibrante da nossa identidade cultural do estado do Espírito Santo. A união de todos os participantes traduz a essência da nossa terra, a diversidade de sons, ritmos, histórias e memórias que brotam de cada canto e através da música, nos conectamos e expressamos nossa identidade cultural como cidadãos perante o mundo.
O Prêmio da Música Capixaba não apenas premia talentos técnicos e artísticos, mas também valoriza e celebra a singularidade de nossa herança cultural, levando-a além das divisas. É um orgulho imenso testemunhar como a música capixaba nos une, emociona e enaltece, honrando a nossa história e projetando nossa identidade para o futuro.
*O Prêmio da Música Capixaba será realizado na próxima terça-feira (26), às 19h, no Teatro da Ufes, no campus de Goiabeiras, em Vitória. Mais informações em Prêmio da Música Capixaba.

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