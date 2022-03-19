Prainha, um caso de sucesso da segurança pública em Vila Velha

Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha Crédito: Felix Falcão/PMVV

Divido com o leitor nossas reflexões a respeito dos resultados no campo da segurança pública na comunidade da Prainha em Vila Velha , que durante a realização da Vila Natalina, no período de 9 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022, com frequência diária média de oito mil pessoas, findou sem registro de qualquer crime.

Fato digno de nota, pois trata-se geograficamente do nascedouro da identidade capixaba e canela-verde. A Prainha reúne os símbolos mais proeminentes da fé cristã: Igreja do Rosário e o Convento da Penha . Abriga as Forças Armadas: Marinha do Brasil e Exército Brasileiro que guarnecem os acessos da belíssima Baía de Vitória . No mesmo contexto está presente a Polícia Militar, mais antiga e fiel instituição capixaba.

Tendo toda essa carga histórico-cultural, ainda assim, as famílias não frequentavam o Parque da Prainha por falta de estrutura adequada e pela presença constrangedora de usuários de drogas. A comunidade queixava-se de não poder usar na plenitude aquele espaço para suas atividades recreativas, laborais ou de contemplação da espetacular natureza e ambiente histórico inigualável em terras capixabas.

A realidade hoje foi transformada de ambiente inseguro para acolhedor e familiar. Hoje assistimos aos canelas-verdes e visitantes levarem seus filhos e netos para divertirem-se em brinquedos de qualidade, desfrutando de iluminação apropriada, deliciosamente reunidos em família ou com amigos.

Alguns indícios me parecem indicar as razões do resultado na Prainha:

Primeiro, o firme propósito do Poder Executivo municipal em tratar o tema tecnicamente, assumindo o que é de responsabilidade do município, mas não deixando de alertar sobre a imprescindível e decisiva responsabilidade de todos as instituições e também do munícipe para que realmente avancemos;

Segundo, a capacidade de diálogo e agregação da comunidade na implementação de iniciativas que combinem integração, tecnologia, capacitação continuada, inovação e efetividade;

Finalmente, a capacidade de direcionar esforços de forma dialogada, mas à luz dos melhores conceitos técnicos.

Em Vila Velha operamos com a união de esforços de todos os órgãos e instituição que atuam direta e indiretamente com a segurança pública. A Guarda Municipal de Vila Velha é diferenciada pela organização e atuação destacada na cidade, operando em apoio as polícias: Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal.