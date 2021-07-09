Vila Velha pode ganhar marina pública na região da Prainha

O município de Vila Velha estuda a possibilidade de instalar uma Marina Pública na Prainha. A ideia ainda está em análise, mas a prefeitura já chegou a iniciar as conversas o com responsável pelo desenvolvimento da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, Klaus Peters.
Nessa quarta-feira (08), o prefeito Arnaldinho Borgo e o secretariado de Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Projetos Estruturantes e Turismo, Esporte e Cultura receberam uma proposta que demonstra que Vila Velha tem potencial para a implementação da marina.
“Vila Velha tem total potencial para embarcar uma iniciativa deste porte, pela localização estratégica da Prainha e de outros pontos da orla, como a da Glória. A marina pública vai despertar um grande potencial da cidade, incluindo no roteiro de embarcações que realizam viagens de longa distância e intercontinentais”, afirmou o prefeito.
Para Klaus Peters é possível implementar o equipamento no Parque da Prainha. “A iniciativa atrairia um novo público, que atualmente não tem acesso a este tipo de aparelho voltado para o esporte, lazer e turismo”, avaliou o responsável pelo desenvolvimento da Marina da Glória, no Rio de Janeiro.
A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Vila Velha para saber mais detalhes sobre a possível instalação da marina na Prainha. Por nota, o município informou que "ainda serão feitos estudos e reuniões com a comunidade para o desenvolvimento de um projeto executivo".