Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em estudo

Vila Velha pode ganhar marina pública na região da Prainha

Prefeito se reuniu com o responsável pelo desenvolvimento da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (8). Município afirma que "serão feitos estudos e reuniões com a comunidade para o desenvolvimento de um projeto executivo"

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2021 às 12:26
Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha
Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
O município de Vila Velha estuda a possibilidade de instalar uma Marina Pública na Prainha. A ideia ainda está em análise, mas a prefeitura já chegou a iniciar as conversas o com responsável pelo desenvolvimento da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, Klaus Peters.
Nessa quarta-feira (08), o prefeito Arnaldinho Borgo e o secretariado de Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Projetos Estruturantes e Turismo, Esporte e Cultura receberam uma proposta que demonstra que Vila Velha tem potencial para a implementação da marina.
“Vila Velha tem total potencial para embarcar uma iniciativa deste porte, pela localização estratégica da Prainha e de outros pontos da orla, como a da Glória. A marina pública vai despertar um grande potencial da cidade, incluindo no roteiro de embarcações que realizam viagens de longa distância e intercontinentais”, afirmou o prefeito.
Para Klaus Peters é possível implementar o equipamento no Parque da Prainha. “A iniciativa atrairia um novo público, que atualmente não tem acesso a este tipo de aparelho voltado para o esporte, lazer e turismo”, avaliou o responsável pelo desenvolvimento da Marina da Glória, no Rio de Janeiro.
A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Vila Velha para saber mais detalhes sobre a possível instalação da marina na Prainha. Por nota, o município informou que "ainda serão feitos estudos e reuniões com a comunidade para o desenvolvimento de um projeto executivo".

Veja Também

Covid: imunização avança no ES e cidades vão vacinar a partir de 28 anos

Ufes: comitê recomenda retomada gradativa das aulas presenciais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Arnaldinho Borgo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados