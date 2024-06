Praia do Canto: a escassez de terrenos e a valorização imobiliária

Ciclovia na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória. Crédito: Elizabeth Nader/PMV

A valorização imobiliária na Praia do Canto, em Vitória, é um fenômeno crescente, impulsionado pela combinação da escassez de terrenos e a ampla gama de serviços oferecidos na região. Conhecido por seu charme e infraestrutura de alto padrão, o bairro sempre ocupou o posto de um dos mais desejados para se morar na Capital, aumentando a demanda cada vez maior por imóveis na região. Uma dinâmica que reflete uma realidade econômica fundamental: quanto mais escasso o recurso, maior seu desejo e maior sua valorização.

Não é novidade que o bairro mantenha sua posição como uma das áreas com o metro quadrado mais valorizado de Vitória e do Brasil. Uma pesquisa da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) revela que os imóveis na região tiveram uma valorização de mais de 100% na última década.

Atualmente, o valor do metro quadrado médio varia entre R$ 23 mil e R$ 30 mil, dependendo da localização específica dentro do bairro, com alguns empreendimentos alcançando R$ 32 mil o metro quadrado. Dados recentes do índice FipeZap confirmam essa tendência, apontando Vitória como a segunda capital brasileira com maior aumento nos preços dos imóveis no início de 2024, com um crescimento de 0,85% em janeiro, superado apenas por Goiânia.

É neste ambiente de alta demanda e oferta limitada que surge um ciclo de valorização contínua. Possuir um imóvel na Praia do Canto não só satisfaz um desejo de exclusividade, mas também é uma excelente oportunidade de investimento. Empreendimentos na região já competem em valor com bairros prestigiados de São Paulo, evidenciando o alto potencial de retorno sobre o investimento. A aquisição de um imóvel no bairro não é apenas uma compra, mas uma garantia de segurança financeira e solidez patrimonial.

Nesse sentido, é evidente que a Praia do Canto se consolida como um dos melhores locais para investir em Vitória. A região oferece um retorno financeiro significativo. A escassez de terrenos, combinada com a alta demanda por moradia na região – o desejo de estar e pertencer é sempre um fator importante a ser considerado -, garante a valorização contínua dos imóveis na área, assegurando que os investimentos realizados hoje tenham uma rentabilidade promissora a médio prazo.

