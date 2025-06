Por que você não bebe? O álcool é a única droga que precisa de justificativa

O álcool está intrinsecamente ligado à nossa vida social. Presente em celebrações, encontros casuais e rituais de relaxamento, seu consumo é frequentemente visto como algo normal, inofensivo e até mesmo essencial para a interação. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, esconde-se um impacto devastador causado pelo uso abusivo, um custo silencioso que a sociedade muitas vezes escolhe ignorar ou minimizar. O impacto do abuso de álcool é multifacetado e atinge a sociedade em diversas esferas. Na saúde, sobrecarrega o sistema público e privado com doenças hepáticas, cardiovasculares, neurológicas, transtornos mentais e, claro, a própria dependência.

Economicamente, resulta em perda de produtividade no trabalho, acidentes (incluindo os de trânsito, com consequências frequentemente trágicas), aumento da criminalidade e custos diretos com tratamento e reabilitação. Socialmente, fragiliza laços familiares, contribui para a violência doméstica, o abandono e o comprometimento do desenvolvimento de crianças e adolescentes expostos a ambientes de alcoolismo. A segurança pública é diretamente afetada por crimes e incidentes relacionados ao consumo excessivo.