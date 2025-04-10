Enquete: o consumo de álcool pode causar demência?

A demência é uma síndrome neurológica caracterizada pela perda progressiva da função cerebral, afetando uma ou mais áreas e funções do cérebro como a memória, o pensamento, a linguagem, a capacidade de resolver problemas e a realização de atividades cotidianas. "Pode ser causada por várias condições, incluindo doenças neurodegenerativas (como Alzheimer), lesões cerebrais, infecções metabólicas, entre outras", explica o neurologista Leonardo Maciel, da São Bernardo Samp.

O médico explica que o consumo de álcool se torna crônico quando é frequente e prolongado, geralmente por um período de vários anos. "Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas em geral, o consumo crônico é definido como de mais de sete a 14 drinques por semana", diz. Mas será que o consumo de álcool pode realmente causar demência? Vote na enquete!