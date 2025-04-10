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Enquete: o consumo de álcool pode causar demência?

A demência é uma síndrome neurológica caracterizada pela perda progressiva da função cerebral, afetando uma ou mais áreas e funções do cérebro

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2025 às 17:08
Consumo de álcool
O consumo crônico é definido como de mais de sete drinques por semana Crédito: Shutterstock/simon jhuan
A demência é uma síndrome neurológica caracterizada pela perda progressiva da função cerebral, afetando uma ou mais áreas e funções do cérebro como a memória, o pensamento, a linguagem, a capacidade de resolver problemas e a realização de atividades cotidianas. "Pode ser causada por várias condições, incluindo doenças neurodegenerativas (como Alzheimer), lesões cerebrais, infecções metabólicas, entre outras", explica o neurologista Leonardo Maciel, da São Bernardo Samp.
O médico explica que o consumo de álcool se torna crônico quando é frequente e prolongado, geralmente por um período de vários anos. "Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas em geral, o consumo crônico é definido como de mais de sete a 14 drinques por semana",  diz. Mas será que o consumo de álcool pode realmente causar demência? Vote na enquete!

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