Enquete: qual prato típico do ES é mais nutritivo? Vote

Moqueca capixaba, torta capixaba e socol Crédito: Divulgação Jefferson Rocio/ Bruno Coelho/ Gabriel Lordello

A moqueca e a torta capixaba são os pratos mais conhecidos da culinária do Espírito Santo. O socol, o embutido feito em Venda Nova do Imigrante, também é símbolo gastronômico do estado. As iguarias fazem sucesso entre capixabas e visitantes.

Gabriela Bernabe, nutricionista e professora de Nutrição do Unesc, diz que a moqueca capixaba é preparada com peixe, tomate, cebola, coentro, urucum e azeite de oliva. "A torta capixaba, feita com frutos do mar como siri, bacalhau, camarão e ostra, é rica em proteínas e minerais como zinco e selênio, que fortalecem o sistema imunológico".

Já o socol, feita a partir do lombo do porco, tem uma forma muito específica em sua preparação, e pode demorar semanas para que esteja 100% pronta para consumo. Não basta só extrair a carne suína: é necessário temperar, envolver na pele do porco, colocar na rede e pendurar em ganchos, onde fica de dois a quatro meses em um processo de maturação.