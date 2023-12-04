Pessoas com deficiência no trabalho: maior barreira é o preconceito

Inclusão social refere-se ao conjunto de medidas, instrumentos e ações que buscam integrar ao meio social grupos historicamente marginalizados, permitindo a convivência entre pessoas de todos os tipos e condições, e garantindo-lhes a possibilidade de fruição de todos os seus direitos.

Conforme dados da PNAD Contínua de 2022 do IBGE , no Brasil, temos 18,6 milhões de pessoas de dois anos ou mais com deficiência (8,9% da população brasileira), sendo 17,5 milhões em idade de trabalho. Nada obstante, a taxa de participação na força de trabalho mostra-se extremamente desigual entre as pessoas com e sem deficiência: 66,4% da população sem deficiência em contraposição com apenas 29,2% das pessoas com deficiência.

Um dos maiores obstáculos à efetiva inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho é a chamada barreira atitudinal: preconceitos, estigmas e estereótipos relativos à aptidão laboral, normalmente fruto de uma visão assistencialista, que veicula a ideia de que a pessoa com deficiência é vítima ou incapaz, e que deve ser “ajudada”.

Essa postura, no entanto, revela o desconhecimento quanto à real aptidão das pessoas com deficiência de se inserirem como agentes produtivos no mercado de trabalho, desde que lhes sejam fornecidas as condições para tal.

Com efeito, a Lei Brasileira de Inclusão reconhece que a deficiência se encontra não na pessoa, mas na própria sociedade, que impõe barreiras ao seu pleno desenvolvimento. Dessa forma, a norma destaca a responsabilidade das empresas pela eliminação desses empecilhos e as convoca a promover a conscientização e sensibilização de todas as pessoas empregadas sobre a importância da inclusão e da diversidade.

De fato, a inclusão traz benefícios não apenas às pessoas com deficiência, mas para a própria empresa e para a sociedade como um todo.

O direito ao trabalho, mais do que garantia da subsistência, emerge como importante ferramenta para a inserção social e valorização da pessoa como agente produtiva/consumidora. Por isso, para a pessoa com deficiência a inclusão é imprescindível para a materialização da sua própria dignidade como cidadã-trabalhadora.

Para a empresa, a presença de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência promove a pluralidade de visões de mundo e ideias, o que culmina em um ambiente mais criativo e produtivo. As pessoas trabalhadoras mostram-se mais motivadas, unidas e engajadas, fortalecendo a solidariedade social. O ambiente torna-se mais acolhedor, havendo forte melhoria da saúde organizacional. A imagem corporativa é valorizada interna e externamente. Por fim, a interação com este grupo social permite que a empresa identifique novos nichos de atuação.

Mercado de trabalho para pessoas com deficiência Crédito: Pixabay

Para a sociedade, além do fortalecimento da fraternidade, a empregabilidade das pessoas com deficiência estimula o surgimento de novas profissões (como intérprete de libras), garante a higidez da previdência social (pessoas com deficiência também contribuem) e incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços, que servem à sociedade como um todo.

É necessário, portanto, uma mudança de cultura, de modo a efetivamente eliminar o preconceito, fortalecendo a solidariedade social, a tolerância e o respeito às diferenças, e, assim, concretizando o mandamento da nossa Constituição no sentido de construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

MPT/ES promove evento de inclusão e acessibilidade