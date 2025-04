Papa Francisco: símbolo de resistência espiritual num tempo de incertezas

Cidade do Vaticano, 21 de abril de 2025 – A manhã desta segunda-feira (21) amanheceu mais silenciosa. Às 07h35 (hora local), o mundo despediu-se de uma das figuras mais emblemáticas da história recente da Igreja Católica: o Papa Francisco faleceu aos 88 anos, no Vaticano, deixando um legado de fé, simplicidade e amor pelos esquecidos da Terra .

Primeiro papa jesuíta, primeiro sul-americano e o primeiro a adotar o nome de Francisco — em homenagem ao poverello de Assis —, Jorge Mario Bergoglio transformou a forma como o mundo via o papado. Ele quebrou protocolos, desceu ao encontro dos pobres, abraçou migrantes e denunciou, com coragem, as desigualdades sociais e ambientais. Seu lema, “Miserando atque eligendo” ("Olhou-o com misericórdia e escolheu-o"), foi vivido em cada gesto de sua jornada.