36 incríveis imagens que contam a vida do papa Francisco

Imagens que definem o primeiro sul-americano a liderar a Igreja Católica.

(Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)

Redação BBC News Brasil

O papa Franciscofaleceu na segunda-feira (21/4), aos 88 anos, depois de liderar a Igreja Católica Romana por mais de uma década.

Sua última aparição pública foi na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, no domingo, para desejar "Feliz Páscoa" a milhares de fiéis que estavam no local.

Em uma cadeira de rodas, o pontífice acenou para a multidão que aplaudia na Praça São Pedro.

(Tiziana Fabi/Getty Images)

A seguir, estão algumas das imagens mais marcantes da vida e do papado deste pontífice que estava determinado a tornar a Igreja mais inclusiva.

(Remo Casilli/Reuters)

(Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Francisco já estava na casa dos 70 anos quando se tornou papa em 2013 — substituindo Bento 16, que estava se aposentando.

(Franco Origlia/Getty Images)

As crenças socialmente liberais e minimalistas de Francisco contrastavam com as visões mais tradicionais de Bento, mas Francisco disse que seu antecessor "nunca interferiu", e os dois eram frequentemente vistos juntos nos Jardins do Vaticano.

(Antonio Masielo/Getty Images)

Em 2022, Francisco participou do velório do antecessor, quando Bento morreu aos 95 anos.

O papado de Francisco também foi pioneiro de muitas outras maneiras — ele foi o primeiro papa jesuíta e o primeiro pontífice sul-americano.

Origem humilde

Jorge Mario Bergoglio nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936 — o primogênito de cinco filhos. Seus pais haviam fugido de sua terra natal, a Itália, para escapar do fascismo.

A mãe de Jorge Mario Bergoglio, Regina Maria Sivori, e o pai, Mario Jose Francisco, no dia do casamento. (API/GAMMA/Gamma-Rapho via Getty Images)

Jorge Mario Bergoglio na infância. (Jesuit General Curia via Getty Images)

Tendo crescido em uma família da classe trabalhadora, sua infância foi marcada pela simplicidade e pelo compromisso com a fé.

Jorge Mario Bergoglio (na fileira superior, segundo da esquerda) posa com a família para um retrato logo após se tornar padre. (Franco Origlia/Getty Images)

Quando jovem, Bergoglio trabalhou como segurança de boate e varredor. Ele se tornou torcedor do clube de futebol local, o San Lorenzo de Almagro, uma paixão que cultivou por muito tempo depois de se tornar padre em 1969.

(API/GAMMA/Gamma-Rapho via Getty Images)

(Dan Kitwood/Getty Images)

O jovem clérigo foi promovido rapidamente e, em 1973, tornou-se o líder de fato dos jesuítas da Argentina, uma ordem católica altamente influente de missionários e educadores.

(API/GAMMA/Gamma-Rapho via Getty Images)

A liderança de Bergoglio foi definida por sua dedicação à justiça social e ao apoio aos marginalizados.

Mas ele foi acusado por alguns de não fazer o suficiente para se opor aos generais da brutal ditadura militar que governou a Argentina entre 1976 e 1983 — especialmente depois que os militares sequestraram dois padres.

Bergoglio explicou que se manifestar era difícil em tempos tão perigosos, e o Vaticano negou que ele fosse culpado de qualquer irregularidade durante o período.

Ascensão ao papado

Em 1998, Bergoglio foi nomeado arcebispo de Buenos Aires, onde ganhou reputação por seu cuidado pastoral, humildade e dedicação aos pobres. O papa João Paulo 2° o nomeou cardeal em 2001.

(Franco Origlia/Getty Images)

Ele recusou muitas das regalias do cargo — muitas vezes optando por usar a batina preta de um padre, em vez do traje vermelho e roxo da nova posição, viajando de transporte público e se envolvendo diretamente com a comunidade.

(Enrique Garcia Medina/REUTERS)

No conclave de 2005, que se seguiu à morte do Papa João Paulo 2°, ele era visto como um candidato ao papado, embora só tenha se tornado papa oito anos depois.

Os cardeais assistem à missa na Basílica de São Pedro antes de entrarem em conclave para eleger o sucessor do papa Bento 16 em 2013. (Franco Origlia/Getty Images)

Em 13 de março de 2013, o papa Francisco apareceu na sacada com vista para a Praça São Pedro.

Vestido simplesmente de branco, ele ostentava apenas um novo nome em homenagem a São Francisco de Assis, o santo padroeiro do meio ambiente, dos animais e dos pássaros.

Desde o início, o papa Francisco enfatizou a simplicidade e o serviço religioso. Ele voltou para casa de ônibus com os outros cardeais, em vez de usar a limusine papal. "Ah, como eu gostaria de ter uma Igreja pobre e para os pobres", ele comentou.

(Peter Macdiarmid/Getty Images)

Perspectiva global

Esperava-se que o histórico pouco ortodoxo do novo papa ajudasse a rejuvenescer o Vaticano, e revigorar sua missão sagrada.

(Paula Bronstein/Getty Images)

Como papa, ele nomeou mais de 140 cardeais de países não europeus — incluindo 15 em dezembro de 2024.

(Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images)

Francisco também se empenhou em promover a paz mundial e o diálogo entre religiões como pontos centrais do seu papado.

Ele buscou sanar a ruptura de mil anos com a Igreja Ortodoxa Oriental, e trabalhou com anglicanos, luteranos e metodistas.

(Alberto PIZZOLI/AFP)

E convenceu os presidentes de Israel e da Autoridade Palestina a se juntarem a ele no Vaticano para orar pela paz um ano depois de se tornar papa.

"A pacificação exige coragem, muito mais do que a guerra", declarou o papa Francisco após o encontro.

(Max Rossi/Reuters)

Um ano depois, ele visitou vários países africanos, incluindo Quênia, Uganda e República Centro-Africana, concentrando sua energia na tentativa de unir cristãos e muçulmanos.

(Gianluigi Guercia/AFP)

Ele retornou ao continente em 2023 pedindo paz durante uma peregrinação ao Sudão do Sul.

(Simon Maina/AFP)

Em sua mensagem de Natal de 2022, ele falou sobre um mundo que sofre de uma "fome de paz", e pediu o fim da guerra na Ucrânia — meses depois, ele recebeu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Vaticano.

(Vatican/EPA)

E, como latino-americano, ele prestou um serviço crucial como mediador quando o governo dos EUA reabriu as relações diplomáticas com Cuba em 2015 — realizando reuniões no Vaticano e visitando os dois países naquele ano.

(Grzegorz Galazka/Mondadori via Getty Images)

(Chip Somodevilla/Getty Images)

Ele também recebeu a falecida rainha Elizabeth 2ª no Vaticano em 2014 e, cinco anos depois, o futuro rei, o príncipe Charles.

(Arthur Edwards/Getty Images)

Ele conheceu atores e celebridades, incluindo Angelina Jolie, e atletas, como o herói do futebol argentino Lionel Messi.

(Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images)

(Claudio Villa/Getty Images)

Ele até apertou a mão do Homem-Aranha...

O papa Francisco cumprimenta Mattia Villardita, que visita crianças em hospitais na Itália vestido de Homem-Aranha. (Franco Origlia/Getty Images)

Em tempos mais difíceis, durante a pandemia de covid-19, ele cancelou suas aparições regulares na Praça São Pedro — para evitar a propagação do vírus —, e declarou que a vacinação era uma obrigação universal.

O papa Francisco reza com padres no final de uma audiência pública limitada no Vaticano durante a pandemia de covid-19. (Filippo MONTEFORTE / AFP)

Decisões controversas

Mas seu papado não foi isento de desafios. Francisco encontrou resistência de alas conservadoras dentro da Igreja, que sentiram que ele estava se afastando da doutrina tradicional.

Ele se opôs ao aborto durante todo o tempo em que foi papa, descrevendo o procedimento como um "pecado grave", mas permitiu que os padres perdoassem as mulheres que se arrependessem depois de fazer um aborto.

E, em 2023, ele disse que os padres teriam permissão para abençoar casais do mesmo sexo — um avanço significativo para as pessoas LGBT na Igreja Católica —, embora as bênçãos não devessem fazer parte dos rituais regulares da Igreja ou estar relacionadas a uniões civis ou casamentos.

No entanto, o maior desafio do seu papado veio daqueles que o acusaram de não combater o abuso infantil.

(PAUL FAITH/AFP)

Embora o papa tenha falado sobre a Igreja tomar medidas decisivas para lidar com a questão — inclusive tornando obrigatório que os membros do clero denunciassem suspeitas de abuso aos seus superiores —, os críticos afirmam que ele poderia ter feito mais durante seu papado.

(Franco Origlia/Getty Images)

Apesar das controvérsias, o papa Francisco continuou comprometido com os pobres e marginalizados, levando uma vida de serviço religioso e simplicidade ao liderar os 1,2 bilhão de católicos do mundo por mais de uma década.

"Um mundo cheio de esperança e bondade é um mundo mais bonito", disse ele à BBC durante o Natal de 2024.

(Buda Mendes/Getty Images)

(VINCENZO PINTO/AFP)

(MARCO BERTORELLO/AFP)

(Osservatore Romano/Handout via Reuters)

Créditos

Produção e edição: Chris Clayton, Emma Lynch, Tom Finn and Richard Moynihan

Desenvolvimento: Dan Smith e Giacomo Boscaini-Gilroy

Pesquisa de imagem: BBC Picture Desk

