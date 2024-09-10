Olimpíadas do conhecimento fomentam cultura de excelência acadêmica

Assim como as olimpíadas esportivas incentivam a prática de atividades físicas, as olimpíadas do conhecimento, em suas tantas áreas, desafiam estudantes de todo mundo a irem além em seus estudos, fomentando assim, entre eles e institucionalmente nas escolas, a cultura da excelência acadêmica.

Isso dá a essas iniciativas, de caráter interno ou de dimensões estaduais, nacionais e mundiais, objetivos que sobrepujam o reconhecimento de talentos isolados e rechaçam a hipótese de que a sua realização desestimula estudantes com performances tímidas.

As olimpíadas incentivam, além dos alunos que já têm afinidade com determinadas disciplinas, aqueles que estão começando a descobrir o interesse. Elas também proporcionam vivências desafiadoras que desenvolvem habilidades como resiliência, autoconfiança, capacidade de lidar com fracassos e, em algumas delas, trabalho em equipe, oratória, domínio de outros idiomas e tomada de decisões.

Por reconhecer esses benefícios, muitas escolas incentivam a participação dos seus alunos e investem em ações de preparação. Nesse ponto, é verdade que obstáculos surgem, impulsionando as instituições a soluções inovadoras.

A formação de turmas olímpicas para aprofundamento de conteúdos é uma delas, apesar do dilema de inseri-las em agendas já repletas. O cuidado nesse planejamento deve priorizar não sobrecarregar os alunos, respeitando o equilíbrio entre estudo e descanso.

Outro dilema é o fato, não necessariamente negativo, de as olimpíadas terem distintos focos de cobrança: ou uma sólida base teórica, ou um pensamento lógico e criativo para resolução de problemas não convencionais, ou o desenvolvimento de projetos colaborativos e de investigação científica.

Isso traz uma pluralidade bem-vinda, mas também limita a criação de abordagens preparatórias únicas, o que pode ser solucionado com a criação de módulos focados em diferentes competências. Essa flexibilidade permite que os alunos identifiquem suas olimpíadas de preferência e aprimorem habilidades mais exigidas.

Equação matemática Crédito: jcomp/Freepik

Outras soluções são o uso de tecnologias educacionais como: aulas gravadas disponibilizadas no Youtube, que estimulam o estudo autônomo; criação de grupos de WhatsApp onde desafios são compartilhados, estimulando a prática contínua e a interação; e utilização de plataformas colaborativas como o Padlet, para compartilhamento de soluções de desafios. Tudo isso fomenta o aprendizado coletivo de habilidades críticas.

Além disso, nesse processo, o envolvimento de professores especialistas de diferentes áreas contribui para enriquecer a preparação, assim como o treinamento de habilidades socioemocionais, especialmente com o reforço positivo de valorizar os pequenos avanços e práticas que os apoiem a, mesmo tão novos, lidar com a pressão das provas.