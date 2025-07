O tarifaço de Trump e o efeito sanfona na economia capixaba

Se confirmada em agosto, a medida atingirá os dois lados da balança comercial: dificultará as vendas para fora e poderá encarecer as compras de máquinas e insumos. Esse tipo de pressão simultânea tem nome: é o que se pode chamar de “efeito sanfona”. O Estado corre o risco de ser comprimido pelas duas pontas — e precisa se antecipar.

Apesar de a tarifa ainda não estar em vigor, o anúncio já provocou reação entre empresários e investidores no Espírito Santo. Setores industriais fortemente voltados à exportação — como o de rochas ornamentais, aço e celulose — operam com margens estreitas e são sensíveis a qualquer elevação de custos ou perda de mercado. O impacto, portanto, não é apenas futuro: ele começa agora, com ajustes defensivos em setores que sustentam boa parte do emprego formal no Estado.