O que o caso do Grand Parc nos ensina

Em qualquer obra de engenharia, a base que sustenta tudo muitas vezes permanece invisível ao olhar do público. No entanto, é justamente nas fundações que reside uma das etapas mais críticas e determinantes de uma construção. A atuação de um especialista em fundações garante mais do que a estabilidade das estruturas, mas também a segurança, durabilidade e eficiência de toda a obra.



Segundo dados apresentados no Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias de 2024, problemas como infiltrações, rachaduras, umidade e deterioração de materiais podem parecer apenas questões estéticas em edificações, mas escondem riscos graves à segurança estrutural.

A área de fundação exige conhecimento aprofundado em mecânica dos solos, análise estrutural, comportamento de materiais e, cada vez mais, domínio de ferramentas digitais para modelagem e simulação de cargas. Essa escassez relativa de especialistas torna os profissionais da área ainda mais valorizados no mercado, especialmente em obras que envolvem risco estrutural elevado, terrenos com baixa capacidade de suporte ou construções em áreas urbanas densas.

A fundação é o ponto de partida de qualquer construção. É ela que distribui corretamente as cargas da edificação no solo e assegura a integridade estrutural ao longo do tempo. Um cálculo impreciso nessa fase pode comprometer toda a obra. Por isso, a atuação de um especialista é fundamental desde os primeiros passos do projeto.

O desabamento da área de lazer do Grand Parc Residencial caminha para os 10 anos em 2026 e sou engenheiro civil e especialista na área de fundações. Era morador na época e participei como engenheiro da reconstrução com a parte da fundação. O desafio dessa e outras obras também de grandes empreendimentos são a exigência de soluções personalizadas e adequadas às características específicas de cada terreno e estrutura.

Desabamento da área de lazer do Grand Parc, em Vitória, em 2016. Crédito: Arquivo/ A Gazeta

Esse tipo de atuação do engenheiro especializado reforça o papel estratégico do profissional em fundações na concepção de novos projetos, e também na reestruturação de obras que demandam intervenções seguras e bem calculadas.

Em um cenário onde a construção civil exige cada vez mais precisão, sustentabilidade e inovação, o especialista em fundações se torna peça-chave para o sucesso de qualquer projeto.

Portanto, é importante destacar que a fundação é, literalmente, o que sustenta tudo — e profissionais preparados nesta área fazem a diferença entre uma obra comum e uma construção segura, durável e bem planejada.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais