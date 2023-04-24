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José Elias Feres de Almeida

Artigo de Opinião

José Elias Feres de Almeida

O que está acontecendo com as grandes marcas de varejo do país?

A análise é complexa, pois são diversos fatores externos e internos que precisam ser levados em consideração
José Elias Feres de Almeida

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 13:23

Publicado em 

24 abr 2023 às 13:23
Loja da Tok&Stok em Vila Velha
Loja da Tok&Stok em Vila Velha Crédito: Tok&Stok/Divulgação
Estamos vendo constantemente na mídia no Brasil, e no exterior, grandes marcas do varejo de roupas, supermercados, móveis e outros revisando suas estratégias de expansão ou de permanência em um mercado, região ou país. A análise é complexa, pois são diversos fatores externos e internos que precisam ser levados em consideração. Vou me esforçar para separar a análise em alguns fatores, mas eles estão interagindo com o dia a dia dos negócios a todo momento para o bem ou para o mal.
Primeiramente, na perspectiva externa, pode parecer mais do mesmo, mas o Brasil precisa resolver questões de infraestrutura logística, do sistema tributário para penalizar menos os trabalhadores com renda mais baixa e permitir que as famílias possam consumir mais e melhor. Além disso, revisar obrigações acessórias das empresas para um modelo mais simples com redução de burocracia e dos custos (e riscos) para operarem no país.
Simulação do Doing Business Brazil de 2020 estimou em 1.501 horas necessárias para apuração de impostos e até 4 anos para resolver questões de insolvência das empresas. Os juros altos também têm relação direta com muitos processos de turnaround ou de levar empresas aos pedidos de recuperação judicial. Sem contar a incerteza jurídica, tributária e política. Quem consegue sobreviver (empreender) mentalmente bem?
Se a agenda econômica do país corrigisse muitos desses pontos, consultorias e assessorias jurídica e contábil poderiam atuar muito mais as empresas para o desenvolvimento mais rápido dos negócios, de forma mais consistente, mais planejada e prospectiva, do que sanando problemas do passado que pode ser incerto.

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Ainda, externamente, estamos vivenciando um momento em que diversas gerações estão interagindo com diferentes hábitos de consumo e com a tecnologia acelerando muito a dinâmica empresarial. Por isso, muitas marcas estão se reposicionando com lojas conceituais e direcionando as vendas para o ambiente online, podendo obter redução de custos. O planejamento estratégico das empresas tem que enxergar essas ameaças e oportunidades dos novos hábitos e a mudança no perfil dos clientes.
Na perspectiva interna do varejo, as empresas precisam investir. Ao alavancar com capital de terceiros no Brasil, a incerteza política é tão grande que força o Banco Central a aumentar juros para conter a inflação, e quem se endividou para expandir começa a ter sua margem de lucro comprimida para que o caixa gerado comece a trabalhar a favor da dívida. A partir daí, para conter a sangria na empresa, se dá uma sequência de análises para fazer o negócio respirar com o corte de custos desnecessários.
Se isso ainda não der certo, vem a recuperação judicial para evitar a falência. Quando chega a essa situação crítica, lojas precisam ser fechadas e fábricas paralisadas. O objetivo é conter a saída de caixa e o sufoco do encargo financeiro na gestão financeira das empresas para que o resultado operacional possa contribuir com a geração de caixa.
Olhar para os números contábeis e financeiros, trabalhar com orçamento, monitorar o andamento das atividades empresariais, avaliar o melhor método de custeio, buscar uma visão real do negócio, e não apenas fiscal, tentar avaliar se está gerando ou destruindo valor, seriam boas práticas para evitar o que estamos vendo acontecer com grandes marcas como Americanas, Walmart e, agora, a Tok&Stok.

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