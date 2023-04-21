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Disputa na Justiça

Consultoria pede falência da Tok&Stok por dívida de R$ 3,8 milhões

Advogados da empresa contestam o valor e afirmam que pedidos de falência são comuns em casos de atraso de pagamentos

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 21:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 abr 2023 às 21:27
SÃO PAULO - A consultoria de tecnologia Domus Aurea, com sede em Barueri (SP), pediu a falência da Tok&Stok em um tribunal de São Paulo. A alegação é que a varejista tem uma dívida de R$ 3,8 milhões, referente a um projeto que foi suspenso. O valor é questionado pela Tok&Stok, de acordo com fontes.
O pedido de falência foi feito à 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e afirma que "a insolvência da Tok&Stok é comprovada", pois a empresa não fez pagamentos a Domus, em atraso de três meses.
Loja da Tok & Stok
Loja da Tok & Stok Crédito: Divulgação
O contrato com a Domus foi fechado pela Tok&Stok em 2019, por ao menos cinco anos, no valor de R$ 34 milhões, para o desenho de estratégia, desenvolvimento, assessoria, gestão e treinamento em tecnologia digital para as operações da varejista.
A Tok&Stok está questionando o valor na Justiça, de acordo com fontes. Advogados ressaltam que pedidos de falência são comuns em casos de atraso de pagamentos e normalmente os juízes não decretam falência quando os valores cobrados são baixos.
O pedido da Domus Aurea vem em um momento de reestruturação na empresa, que tem fechado lojas, trocou recentemente seu comando e deve receber um aporte de R$ 100 milhões de seu maior acionista, o fundo americano Carlyle.

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