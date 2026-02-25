O futuro do Espírito Santo pode ser melhor

Neste ano, o Espírito Santo vai decidir o seu futuro. Nas eleições, os capixabas poderão escolher entre o risco de retrocesso e a oportunidade de avançar em relação ao seu desenvolvimento econômico e social.



Não podemos esquecer que, há mais de duas décadas, nosso Estado estava mergulhado em uma grave crise. Graças à atuação de lideranças políticas e da sociedade civil, foi possível enfrentar o crime organizado, infiltrado nas instituições públicas e privadas, e iniciar um novo processo de organização político-administrativa.

Nesse período, o Espírito Santo foi liderado por dois governadores, que desempenharam papéis distintos e importantes, mas é preciso que o nosso Estado avance ainda mais. Esse é o ponto central para ser debatido durante o processo eleitoral de 2026.

Para assumir esse desafio, a partir de 2027, o ocupante do Palácio Anchieta precisará ter um perfil que combine honestidade e capacidade de gestão com habilidade para fazer a articulação política com atores locais e nacionais. As conquistas do nosso Estado não podem ser submetidas a aventuras políticas e a projetos pessoais.

O Espírito Santo precisará de um líder com visão estratégica, capaz de planejar o futuro de maneira participativa. O próximo governador deverá liderar uma transição política responsável e se dedicar ao desenvolvimento econômico sustentável de todas as regiões e, sobretudo, priorizar a implementação de políticas sociais que reduzam as desigualdades.

Os interesses do povo capixaba devem estar em primeiro lugar. Daí a necessidade de o Espírito Santo ser conduzido por uma liderança com posições políticas equilibradas, experiência administrativa e, ao mesmo tempo, capacidade de dialogar com forças políticas diferentes. Além disso, o novo gestor estadual deverá ser inovador e conectar a estrutura do Estado às novas tecnologias para aproximar o governo da sociedade e garantir o acesso de todos a políticas públicas de qualidade.

É fundamental que o próximo governador tenha boa conexão com o governo federal, com a bancada capixaba e com a Assembleia Legislativa, além de visão municipalista para contribuir de maneira decisiva com o desenvolvimento dos 78 municípios.

Vivi a experiência de administrar a cidade de Cariacica por oito anos. Em 2005, quando assumi o mandato de prefeito, o município estava praticamente ingovernável: dívidas correntes equivalentes a um ano de arrecadação, máquina pública desestruturada, ambiente de violência política, denúncias de corrupção, improviso administrativo e desalento da população.

Vista aérea de Cariacica. Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica

Para transformar aquele cenário adverso, apostamos em uma equipe técnica qualificada, planejamento estratégico com ampla participação social, parcerias fortes com os governos federal e estadual, poder legislativo, entidades da sociedade civil e em projetos inovadores que casavam equilíbrio das contas e responsabilidade social.

Os efeitos positivos da nossa gestão em Cariacica são percebidos até hoje. A modernização da máquina pública feita naquele período, a retomada do desenvolvimento da cidade com foco nas micro e pequenas empresas, o fortalecimento da rede municipal de ensino, os investimentos em infraestrutura, em áreas sociais prioritárias e a recuperação da autoestima dos moradores, foram decisivos para que o município alcançasse os números atuais.

Em outubro, vamos eleger o governador que vai cuidar de todos os capixabas - e não o candidato com mais relevância nas redes sociais. Não se trata de ter mais likes, mas de reunir os requisitos fundamentais para garantir que o nosso futuro seja melhor: honestidade, experiência administrativa, equilíbrio, capacidade de diálogo e articulação política, inovação e visão estratégica para planejar o futuro com participação popular.

Que o povo capixaba faça suas escolhas com responsabilidade e cidadania.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

