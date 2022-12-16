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Genaina Vasconcellos

Artigo de Opinião

É advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-ES
Genaina Vasconcellos

O fato é que precisamos falar de violência doméstica

Divulgar que o amor é motivo de um assassinato é corroborar a mensagem de que essa violência é um fim esperado para esse sentimento. Agressões, ameaças, surras e assassinatos não são gestos de amor
Genaina Vasconcellos
É advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-ES

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 19:22

Publicado em 

16 dez 2022 às 19:22
É difícil falarmos sobre violência doméstica. Mas essa conversa não tem a metade do perigo produzido pelo nosso silêncio! Todos nós, homens e mulheres, temos receio, medo de falar sobre o assunto. E, quanto menos falarmos, mais a violência aumentará. Quanto menos falarmos sobre violência doméstica, mais notícias de feminicídios serão divulgadas. E a violência passa a ter mais controle sobre nossas vidas.
A sociedade e os meios de comunicação não devem romantizar os agressores e o crime.
A Lei do Feminicídio existe justamente para mostrar que o assassinato de parceiras é um crime de gênero. Divulgar que o amor é motivo de um assassinato é corroborar a mensagem de que essa violência é um fim esperado para esse sentimento. Agressões, ameaças, surras e assassinatos não são gestos de amor.

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Não podemos julgar as vítimas por seu comportamento após o crime. Se a vítima decidiu perdoar o agressor ou se desejou ir a uma festa, não importa. A vítima é livre. Essa mulher já é vítima. Ela já está sofrendo o suficiente, ela já vive com o medo, com angústia.
É necessário afastar o pensamento de que o comportamento que a vítima deve ter é ficar triste e deprimida. A violência sofrida não pode ser minimizada, sob pena de atenuar a gravidade da agressão, do crime.
Homens que não cometem e que não cometeram violência contra mulheres podem contribuir escutando e dando credibilidade a elas quando relatarem situações de abuso ou violência. É comum os homens minimizarem essa dor, o que gera na vítima mais vergonha e humilhação.
Conversar com algumas mulheres próximas perguntando se elas já passaram por situações de machismo e escutar seus relatos sem interromper ou julgar também é uma boa prática para apoiar mulheres vítimas de violência.
Observar também que existem casos com informações mentirosas e falsas alegações, lembrando que são exceções, também é essencial. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, no último ano, os crimes de violência contra a mulher aumentaram nos registros de ameaça, lesões corporais em contexto de violência doméstica, assédio sexual e importunação sexual. Já os números dos relatórios da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo comprovam que a maioria dos casos envolvem agressões cometidas por homens.

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Mas muitas vítimas ainda ficam com medo de denunciar, de sofrer humilhações públicas e cair em descrédito.
Escolha não se calar. Ao presenciar uma situação de violência, denuncie. Peça ajuda. Se possível, pergunte a vítima se precisa de socorro. O silêncio protege o agressor, protege o abusador e aumenta a violência.

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