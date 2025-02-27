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Tinoco dos Anjos

Artigo de Opinião

É jornalista
Tinoco dos Anjos

Nota 10 para as escolas de samba do Carnaval de Vitória

Apesar da evolução artística, a estrutura do Sambão do Povo continua precária, afastando o público, que muitas vezes opta por assistir ao espetáculo pela TV Gazeta ou pela TV Educativa
Tinoco dos Anjos
É jornalista

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 11:44

Publicado em 

27 fev 2025 às 11:44
Desfile da Boa Vista, Sambão do Povo
Desfile da Boa Vista, Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros
O desfile das escolas de samba da Grande Vitória se consolidou como o maior evento cultural do Espírito Santo, mobilizando imprensa, público e economia. Em 2025, movimentou cerca de R$ 40 milhões e gerou 6 mil empregos.
Apesar da evolução artística, a estrutura do Sambão do Povo continua precária, afastando o público, que muitas vezes opta por assistir ao espetáculo pela TV Gazeta ou pela TV Educativa. Também houve debate sobre a repetição de enredos ligados às religiões de matriz africana, ressaltando a importância da diversidade temática.
A necessidade de ampliar a competitividade e evitar que apenas duas escolas monopolizem os títulos é outro desafio. A Cidade do Samba, projeto para estruturar melhor os barracões e a logística do evento, seria um grande avanço.

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Vitória já se consolidou como o "Carnaval que abre o Brasil", e a profissionalização do evento é o próximo passo. Como disse a apresentadora Luanna Esteves: “Desfilar em uma escola de samba é vestir a roupa de ser feliz.”
O Espírito Santo tem um espetáculo grandioso. Agora, precisa aprimorar sua execução e infraestrutura para crescer ainda mais!

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