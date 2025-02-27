Nota 10 para as escolas de samba do Carnaval de Vitória

Desfile da Boa Vista, Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros

Apesar da evolução artística, a estrutura do Sambão do Povo continua precária, afastando o público, que muitas vezes opta por assistir ao espetáculo pela TV Gazeta ou pela TV Educativa. Também houve debate sobre a repetição de enredos ligados às religiões de matriz africana, ressaltando a importância da diversidade temática.

A necessidade de ampliar a competitividade e evitar que apenas duas escolas monopolizem os títulos é outro desafio. A Cidade do Samba, projeto para estruturar melhor os barracões e a logística do evento, seria um grande avanço.

Vitória já se consolidou como o "Carnaval que abre o Brasil", e a profissionalização do evento é o próximo passo. Como disse a apresentadora Luanna Esteves: “Desfilar em uma escola de samba é vestir a roupa de ser feliz.”