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Adriana Müller

Artigo de Opinião

Distância é amor

Dia das Mães: novas formas de marcar presença substituem os presentes

Neste domingo, temos um desafio: celebrar o Dia das Mães sem almoço em família e sem o ritual da entrega de presentes seguida de muitos abraços e beijos
Adriana Müller

Públicado em 

10 mai 2020 às 09:30
Plataformas digitais têm sido o caminho encontrado para os consumidores presentearem nesse Dia das Mães
Plataformas digitais têm sido o caminho encontrado para os consumidores presentearem nesse Dia das Mães Crédito: Pixabay
O ano de 2020 começou nos trazendo vários desafios. Neste domingo, teremos mais um: celebrar o Dia das Mães sem almoço em família e sem o ritual da entrega de presentes seguida de muitos abraços e beijos. Em tempos de distanciamento e isolamento social, essa é mais uma comemoração familiar que vamos ter que aguardar para realizar. Mas isso, de forma alguma, significa falta de conexão ou de carinho. Significa cuidado com as mães e respeito com a saúde delas. Além disso, serve de estímulo para que encontremos novas formas de demonstrar nosso afeto, estar presente e manter o vínculo com elas.
Cada um de nós pode preparar alguma surpresa que fale direto ao coração delas. Isso talvez nos incentive a usar a criatividade para evidenciar nossa gratidão e fazer uma homenagem realmente única. Alguns filhos com dons musicais podem fazer uma serenata para suas mães. Outros podem editar um vídeo com frases e fotos de momentos especiais, tendo a música preferida dela como fundo musical.

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Neste ano os presentes serão substituídos por presença: as chamadas de vídeo acontecerão sem tempo para terminar, cada um olhando para o outro com gratidão e ouvindo generosamente aquilo que há para ser dito. Momento de encontro virtual com demonstração de afeto real.
Que neste dia das Mães tão atípico, possamos estar juntos, mesmo que distantes. Que o distanciamento seja uma demonstração de cuidado com a saúde dela, o presente seja surpreendê-las com a certeza da nossa presença e a homenagem seja especial porque veio do coração. Desta forma, neste domingo, cada um de nós poderá revelar que nenhuma distância física impede a proximidade afetiva. E os abraços e beijos ficam guardados para quando isso tudo passar – porque algo que toda mãe sabe é que, na vida, tudo passa, desde joelhos ralados até pandemia de Covid-19.
A autora é  psicóloga e terapeuta familiar

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