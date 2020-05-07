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Renata Rasseli

A Gazeta realiza live sobre os impactos da pandemia no Dia das Mães

Welwson Coutinho, consultor da Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo, falará "Dia das Mães: os impactos da Covid-19 no mercado varejista e a reinvenção das marcas capixabas", no Instagram da Gazeta

Públicado em 

07 mai 2020 às 10:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Welwson Coutinho, consultor da Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo
Welwson Coutinho, consultor da Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo Crédito: Divulgação
Nesta quinta-feira (07), o site A Gazeta vai realizar uma live em seu Instagram, a partir das 14h, sobre o mercado varejista e o Dia das Mães. O convidado será Welwson Coutinho, consultor da Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo. O tema será  "Dia das Mães: os impactos da Covid-19 no mercado varejista e a reinvenção das marcas capixabas"
A live vai mostrar como a pandemia da Covid-19 impactou o varejo, como as empresas estão lidando com a crise e as perspectivas de micro, pequeno e médio prazos para o setor. A conversa também irá abordar como as empresas se reinventaram para aproveitar comercialmente o Dia das Mães e como os capixabas estão se preparando para celebrar esta data. Serão dadas ainda dicas de mercado para empreendedores.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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