A Gazeta realiza live sobre os impactos da pandemia no Dia das Mães

Nesta quinta-feira (07), o site A Gazeta vai realizar uma live em seu Instagram, a partir das 14h, sobre o mercado varejista e o Dia das Mães. O convidado será Welwson Coutinho, consultor da Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo. O tema será "Dia das Mães: os impactos da Covid-19 no mercado varejista e a reinvenção das marcas capixabas"

A live vai mostrar como a pandemia da Covid-19 impactou o varejo, como as empresas estão lidando com a crise e as perspectivas de micro, pequeno e médio prazos para o setor. A conversa também irá abordar como as empresas se reinventaram para aproveitar comercialmente o Dia das Mães e como os capixabas estão se preparando para celebrar esta data. Serão dadas ainda dicas de mercado para empreendedores.